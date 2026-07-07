Por qué Pedro Neto jugó con la bota abierta por detrás ante España
La imagen del extremo portugués llamó la atención durante el partido por una modificación en el talón que suele utilizarse para evitar dolor y rozaduras
Una de las imágenes más curiosas del Portugal-España no estuvo en una ocasión de gol, sino en el pie de Pedro Neto. El extremo portugués llamó la atención durante el partido al jugar con la bota abierta por la parte trasera, dejando visible la zona del talón.
A primera vista podía parecer que la bota se había roto en un lance del juego, pero la explicación apunta a una modificación intencionada. Neto ya había comenzado el partido con la bota recortada y, cuando cambió de par durante el encuentro, la nueva también presentaba una abertura similar en el talón.
Una solución para aliviar la presión
Este tipo de cortes en la bota se utilizan para reducir la presión y la fricción en la parte posterior del talón. En futbolistas, esa zona puede resultar especialmente sensible por el ajuste rígido del calzado, los cambios de ritmo, los apoyos y el roce continuo durante los partidos.
La imagen se ha relacionado con la llamada deformidad de Haglund, una prominencia ósea en la parte posterior del talón que puede provocar dolor al rozar con el calzado. No está claro que ese sea el caso concreto de Pedro Neto, pero sí recuerda que otros futbolistas han recurrido a recortar sus botas por molestias similares.
Qué es la deformidad de Haglund
La deformidad de Haglund afecta a la zona posterior y superior del calcáneo, el hueso del talón. Puede generar un bulto sensible que roza con la parte trasera del zapato o de la bota y causar irritación, inflamación o dolor. Algunas explicaciones médicas la describen como una prominencia ósea que puede irritar la bursa retrocalcánea y la inserción del tendón de Aquiles.
Por eso, en deportistas que compiten con botas muy ajustadas, cualquier presión extra en esa zona puede ser un problema. Abrir el talón del calzado no es una cuestión estética, sino una forma de liberar espacio y jugar con menos molestias.
No es una rareza nueva en el fútbol
Aunque sorprenda al espectador, no es la primera vez que un futbolista modifica sus botas para competir con más comodidad. En los últimos años se han visto cortes en la zona del talón o agujeros en las medias para aliviar presión en gemelos, tobillos o pies.
En el caso de Neto, la imagen se hizo viral porque apareció en un partido de máxima atención y porque la bota parecía directamente rota. Sin embargo, todo apunta a una solución práctica: sacrificar la apariencia del calzado para proteger una zona dolorida del pie.
Una imagen llamativa, pero con explicación médica
La escena resume una parte poco visible del fútbol profesional: los jugadores compiten al límite y adaptan el material a sus problemas físicos. A veces es una plantilla, una venda o una media recortada. Otras, como ocurrió con Pedro Neto, una bota abierta por detrás para evitar que el talón sufra más de la cuenta.
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