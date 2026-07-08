Arthur Fery da la sorpresa en Wimbledon y se planta en semifinales

Lo de Arthur Fery empieza a carecer de sentido. El británico se ha plantado en las semifinales de Wimbledon después de derrotar a Flavio Cobolli en tres sets (6-4, 7-6, 6-0) y sigue soñando en su casa. Tras la retirada de Jack Draper, el público no confiaba en sus tenistas locales para el cuadro masculino, pero ha aparecido un nombre inesperado para dar la gran sorpresa del año.

Fery está jugando a un nivel totalmente inesperado sobre la hierba de Londres. Gracias a una 'wild card' de la organización, ha tenido la oportunidad de demostrar al mundo de que es un jugador capaz de incomodar a los mejores. Ante Flavio Cobolli, finalista de Roland Garros, fue la consolidación total, clavándole un rosco final que nadie vio venir en la Pista Central.

Es la segunda vez en la historia que un invitado por el torneo alcanza una ronda tan lejana. Tan solo había sido capaz Goran Ivanisevic en el año 2001 y acabó siendo campeón de Wimbledon. En los otros Grand Slams, pocos jugadores también aprovecharon esta oportunidad: solo Jimmy Connorts en el US Open de 1991 y Henri Leconte en Roland Garros del año 1992.

Parece que mejoro en cada partido. Es increíble jugar en la Pista Central por segunda vez, conseguir la segunda victoria. Simplemente no me lo puedo creer. Jugué contra Flavio a principios de este año y le gané en Australia, y sabía que podía hacerlo. Fue un impulso de confianza, aunque era la primera vez que llegaba a cuartos de final y él ya lo había hecho antes en un Grand Slam", aseguró el británico al finalizar el encuentro.

Arthur Fery, en Wimbledon / EFE

"En ese último partido sentí emociones que no había experimentado antes en mi vida y creo que sucede lo mismo con mi familia y mi equipo. Voy a seguir adelante. He estado haciendo un gran trabajo durante los últimos 10 días y voy a continuar así para ver a dónde me lleva", aseguró. Cuando le comentaron que su rival sería Alexander Zverev, el público empezó a abuchear. Está más que claro con quién van a ir el viernes.

¡Más de un millón!

Fery está a punto de ascender 78 posiciones en el ranking ATP, alcanzando el número 36 del mundo. Durante el torneo ha ganado 750 puntos y podría aumentar esta cifra en caso de sorprender al germano. Antes de Wimbledon, el británico había ganado en su carrera alrededor de 775.000 euros. Tras plantarse en las semifinales de Wimbledon, ya se ha asegurado más de un millón en el torneo.

"Está bien, todos podéis apoyar a Arthur Fery, no hay problema, lo entiendo, ¡no tengo ningún inconveniente!", dijo Zverev entre risas. "Creo que va a ser un día emocionante para ambos, ya que será la primera vez que ambos alcancemos las semifinales de Wimbledon. Para él, por supuesto, es un cuento de hadas", reconoció. Las semifinales de Wimbledon ya están definidas: Sinner-Djokovic y Fery-Zverev.

Fuente: Sport