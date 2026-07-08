Tenis
Charo Esquiva se despide de Wimbledon al perder en tercera ronda
La alicantina cae en dos sets en el cuadro júnior individual ante la estadounidense Preston
La tenista alicantina Charo Esquiva se ha despedido este miércoles del torneo de Wimbledon, al caer derrotada en el partido de tercera ronda del cuadro individual júnior femenino ante la estadounidense Janae Preston en dos sets.
La joven americana se ha mostrado superior a la deportista de Bigastro en los momentos decisivos del partido, para acabar apuntándose ambas mangas por 6-2 y 6-4, pese a que la española partía con condición de décima cabeza de serie del torneo.
De este modo, Esquiva dice adiós al Grand Slam sobre hierba tras ganar dos partidos en individuales, a Katerina Zajickova (7-5 y 6-4) y Carrie-Anne Hoo (6-2 y 6-3), y ceder a las primeras de cambio en el dobles, donde formaba pareja con su compatriota Paola Piñera y, pese a ser las segundas favoritas, no poder con las chinas Mailuodi Lei y Lin Yujun en primera ronda.
Con este resultado, la tenista patrocinada por TM Grupo Inmobiliario iguala su resultado en estas mismas pistas de hace un año, cuando también alcanzó la tercera ronda en individuales. Eso sí, entonces en dobles llegó hasta los cuartos, junto a la sueca Nellie Taraba Wallberg. En este 2026, su única participación anterior en Grand Slam había sido en Roland Garros, donde cayó en cuartos de final en singles y en segunda ronda por parejas.
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