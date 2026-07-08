Pantalla gigante en el Centro de Tecnificación para seguir el España-Bélgica de cuartos

El Ayuntamiento de Alicante repetirá la fórmula que está trayendo suerte durante este Mundial e instalará una pantalla gigante, además de los dos videomarcadores del Centro de Tecnificación, para seguir en directo el duelo de la selección española de cuartos de final frente a Bélgica. Se podrá acceder a las instalaciones del Monte Tossal una hora antes de iniciarse el encuentro, que comenzará a las 21 horas. El ingreso al pabellón es libre. El Ayuntamiento habilita localidades en la pista de juego y también en las dos plataformas de gradas ubicadas frente al videowall.

El alcalde, Luis Barcala fue quien se encargó de anunciar esta iniciativa popular, animando a "todos los alicantinos a volcarse, una vez más, con la selección española en una cita de tanta importancia deportiva y social como es un Mundial de fútbol . En la última ocasión, con motivo de la Eurocopa, nos reunimos a animar a la Roja en la Plaza de Toros y ahora lo haremos en el Centro de Tecnificación, cuyas instalaciones y medios técnicos siguen mejorando con nuevas pantallas y otros recursos".

Seguir con el éxito

Cerca de cuatro mil personas se reunieron en el Pedro Ferrándiz el lunes para dar aliento a la Roja en su enfrentamiento con Portugal por una plaza en los cuartos de final. Las localidades de cancha se llenaron, lo mismo que la tribuna baja. El incremento de público ha sido gradual con el paso de los partidos, por lo que se espera que este lunes, a las 21:00 horas, se rebase esa última cifra de asistencia al pabellón en el que habitualmente disputa sus partidos de liga el HLA Alicante.

La afición alicantina disfruta con la Roja en el Centro de Tecnificación. / PILAR CORTÉS

El ingreso al recinto, gratis para todo el mundo, se realiza por uno de los laterales del Pedro Ferrándiz, no por el acceso principal. Hay habilitado un servicio de restauración, aunque está terminantemente prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Miembros de la Policía Local velan por la seguridad dentro del pabellón durante el transcurso de la retransmisión.

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Pilar Cortés

España parte entre las favoritas a la victoria en este Mundial, el que le otorgaría su segunda estrella de campeón tras la obtenida en Sudáfrica en 2010. La Roja cuenta en su palmarés con cuatro Eurocopas: la de 1964, celebrada en España, la de 2008 en Austria, la de 2012 en Polonia y la última celebrada, la de 2024, conseguida en Alemania. Además, se impuso en la Nations League de 2023, al margen de haber sido subcampeona en las ediciones de 2021 y 2025 de este torneo de nuevo cuño.