Suiza despierta del sueño a Colombia en la tanda de penaltis

Suiza despertó del sueño mundialista de Colombia de la manera más cruel. La selección cafetera cayó en la tanda de penaltis en Vancouver tras perdonar dos jugadas muy claras en la prórroga, un desenlace que castigó con dureza a un equipo que fue superior durante buena parte del encuentro. Los helvéticos, mucho más efectivos en defensa, sellaron así su clasificación para los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde 1954 en uno de los partidos más flojos de la Copa del Mundo y se enfrentarán a Argentina.

Colombia llevó el peso del partido desde el inicio, sometió a Suiza con una presión alta y disfrutó de las mejores ocasiones, pero volvió a pagar su falta de colmillo en el área rival. Los europeos resistieron cada intento cafetero y consiguieron llegar a la tanda de penaltis para dejar a los de Néstor Lorenzo sin el premio que habían merecido durante gran parte de la eliminatoria.

Colombia sin pólvora

Los octavos de final impusieron desde el primer minuto un guion de máxima tensión. Nadie quería cometer el error que pudiera costar la eliminación y el encuentro arrancó con mucho ritmo en la presión, pero con muy poco fútbol cerca de las áreas. Suiza apostó por incomodar la salida de balón de Colombia con una presión adelantada que obligó a los cafeteros a jugar con más precipitación de la habitual, aunque los europeos apenas encontraron la manera de inquietar la portería rival.

Con el paso de los minutos, Colombia fue adueñándose del balón y encontró en James Rodríguez al futbolista capaz de dar sentido a cada ataque. Los sudamericanos dominaron territorialmente y recuperaron con facilidad tras pérdida gracias a una presión alta que encerró por momentos a Suiza en su propio campo. Sin embargo, el control no se tradujo en ocasiones claras y a los de Néstor Lorenzo les faltó profundidad y colmillo en los últimos metros para transformar su superioridad en el marcador.

La mejor oportunidad de la primera mitad llegó desde la frontal del área. Gustavo Puerta conectó un potente disparo que obligó a Kobel a sacar una mano extraordinaria para evitar el primer gol del partido. Fue prácticamente la única intervención de mérito del guardameta suizo en unos primeros 45 minutos marcados por la igualdad, la intensidad y el respeto entre dos selecciones conscientes de que un solo detalle podía decidir el pase a los cuartos de final.

Suiza espabiló y arrancó la segunda parte con más dominio de pelota, pero le duró poco. Los europeos acusaron la baja de su estrella Manzambi y eso se notó mucho. Los de Yakin vivían de los errores colombianos, ya que eran incapaces de crear peligro mediante su juego.

Los penaltis vuelven a condenar a Colombia

Poco a poco Colombia volvió a recuperar el signo del partido, pero la verdad es que la segunda parte fue una de las más aburridas de esta Copa del Mundo. Suiza defendía de maravilla, Colombia no tenía colmillo arriba y el 0-0 ya lo daban por bueno las dos selecciones. Y así fue. El partido se marchaba a la prórroga.

Toda la acción que no tuvieron los 90 minutos se concentró en una prórroga llena de acciones de gol. Colombia perdonó primero cuando Lucumi remató al larguero un gran centro desde la esquina, pero Suiza respondió después con un gran remate de Amdouni que terminó con una grandísima parada de Vargas. Eso sí, la acción más clara llegó en el segundo tiempo de la prórroga con un tremendo error de Campaz que perdonó un mano a mano cuando el gol hubiese sido definitivo. Sin embargo todo se terminó decidiendo en la tanda de penaltis.

La lotería de los penatis terminó sonriendo a Suiza. Colombia volvía a quedar fuera desde los 11 metros como en la Copa América 2021 ante Argentina. Fallaron Davinson Sánchez y el Cucho Hernández para los cafeteros, mientras que Akanji no adivinó para los suizos. Finalmente, el penalti definitivo lo marcó Ruben Vargas para citar a su selección ante la campeona del mundo en cuartos de final.

Fuente: Sport