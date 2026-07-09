Efeméride
El Cable Ski de Benidorm celebra 60 años de historia
Habrá actos de reconocimiento a Humberto Armas Cruz y Edith Langheinrich, figuras fundamentales en la historia de esta emblemática instalación deportiva
El Cable Ski de Benidorm celebra este año un acontecimiento extraordinario: el 60º aniversario de su inauguración en aguas del Rincón de Loix, una instalación deportiva pionera que ha marcado la historia del deporte y del turismo en la ciudad, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de usuarios y visitantes.
Durante estas seis décadas, millones de personas han pasado por sus instalaciones, compartiendo experiencias, desafíos, amistades y momentos inolvidables. Como reconocimiento a quienes hicieron posible este sueño, la plataforma principal del Cable Ski pasará a denominarse oficialmente “Plataforma Humberto Armas Cruz”, en homenaje a quien fue impulsor y alma del proyecto. Asimismo, se rendirá un merecido homenaje a Edith Langheinrich, esposa de Humberto, cuyo trabajo, dedicación y compromiso resultaron esenciales en los inicios y desarrollo de la actividad.
El acto oficial de inauguración de las placas conmemorativas tendrá lugar este viernes, a las 20 horas en la terraza del Hotel Port Benidorm. Una de las placas quedará instalada en la plataforma y la otra en la torre principal del Cable Ski, llevando los nombres de ambos homenajeados.
Más celebraciones
Las celebraciones continuarán el 12 de agosto con una jornada festiva en la recién denominada Plataforma Humberto Armas Cruz, coincidiendo con el eclipse solar previsto para esa fecha. Los asistentes podrán disfrutar de una barbacoa, música y diversas actividades en un ambiente pensado para celebrar la amistad.
Además, los días 18, 19 y 20 de septiembre, el Cable Ski organizará una competición abierta a participantes de todas las edades y niveles. El evento recuperará el espíritu de aquellas entrañables competiciones promovidas en su día por Humberto y Edith, que contribuyeron a consolidar la comunidad deportiva y familiar en torno al Cable Ski de Benidorm.
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