Fútbol
La gran semana de la Copa San Pedro: cuatro equipos sueñan con el título
Monnegre, Villajoyosa, Betis Florida e Inter Leuka luchan por un puesto en la gran final del viernes 17
La 78.ª Copa San Pedro alcanza su fase más emocionante. Tras semanas de competición, el torneo afronta los encuentros que decidirán qué dos equipos pelearán por el título absoluto en la gran final del próximo viernes 17 de julio, que se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Antonio Solana de Alicante.
El primer billete para esa final se pondrá en juego el sábado 11 de julio, a las 20:00 horas, en el Estadio Ramón Asensi de San Vicente del Raspeig, donde CF Monnegre Mutxamel y Villajoyosa CF se enfrentarán por el campeonato provincial.
La segunda semifinal llegará el lunes 13 de julio, también a las 20:00 horas, en la Ciudad Deportiva Antonio Valls, escenario de la final de Alicante capital entre AutoBabel CD Betis Florida e Inter Leuka Dual Link. Un enfrentamiento con un atractivo especial que medirá la experiencia y la tradición de uno de los clubes históricos del fútbol alicantino frente a la ilusión de un proyecto de reciente creación, nacido en 2025, que ya ha logrado abrirse camino hasta la cita decisiva.
Dos finales. Cuatro aspirantes. Dos plazas para la gran cita. Solo los vencedores tendrán el privilegio de disputar la gran final de la 78.ª Copa San Pedro, el viernes 17 de julio, a las 20:00 horas, en el Estadio Antonio Solana, donde se coronará al nuevo campeón del torneo.
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