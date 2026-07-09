Baloncesto
El Lucentum añade centímetros y solera a su plantilla con el fichaje de Mikhailov
El conjunto alicantino anuncia la llegada del pívot de 206 centímetros, hijo de un ilustre exjugador ruso
El Lucentum Alicante continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada, en la que seguirá compitiendo en Primera FEB, la segunda categoría nacional, y este jueves ha anunciado la incorporación de Mikhail Mikhailov, pívot que llega para aportar presencia física, capacidad reboteadora y solidez en la pintura al conjunto lucentino.
Con 2,06 metros de altura, Mikhailov destaca por su dominio del juego interior, su capacidad para finalizar cerca del aro y su intensidad en el rebote. Producto de las canteras de Alcobendas, Real Madrid y Estudiantes, completó posteriormente su formación en Canadá y Estados Unidos antes de regresar al baloncesto español.
A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas de Movistar Estudiantes, CAB Estepona, Winnipeg Wesmen, Concordia University Irvine y Sol Gironès Bisbal Bàsquet, acumulando experiencia tanto en el baloncesto universitario norteamericano como en las competiciones nacionales españolas.
Hijo de un clásico de la ACB
El nombre de Mikhail Mikhailov seguro que es de sobra conocido para los aficionados al baloncesto que superen la treintena, ya que el nuevo refuerzo del Lucentum lo comparte con su padre, que en la década de los noventa desarrolló una notable carrera en nuestro país.
Mikhailov padre aterrizó en España en 1994 para vestir la camiseta de Estudiantes, donde jugó dos temporadas, hasta 1996. Posteriormente pasó por Real Madrid (1996-1998 y 1999-2000), Caja San Fernando (2003-2004) e Illescas (2005-2006), con experiencias también en Grecia (Aris de Salónica) e Italia (Snaidero Udine), además de en su Rusia natal (San Petersburgo y Ural Great).
El progenitor del nuevo pívot lucentino dejó un gran rendimiento, gracias especialmente a sus labores defensivas, siendo campeón de liga en el año 2000 y seleccionado para jugar con la selección europea en 1995. Con Rusia ganó dos platas mundiales y otras dos medallas continentales (plata y bronce).
Un referente en la pintura
Volviendo a la actualidad, Mikhailov hijo fue durante la pasada temporada una de las referencias interiores del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, firmando una campaña muy completa gracias a su capacidad para dominar el rebote, proteger la zona y aportar puntos con un elevado porcentaje de acierto en tiros de campo.
Carta de presentación de Mikhail Mikhailov
Perfil del jugador
- Nombre: Mikhail Mikhailov Paltarak
- Fecha de nacimiento: 13 de abril de 2002
- Altura: 2,06 m
- Posición: Pívot
- Nacionalidad: Española y rusa
Estadísticas | Sol Gironès Bisbal Bàsquet (Segunda FEB 2025/26)
- 25 partidos disputados
- 16,9 puntos por partido
- 10,3 rebotes por partido
- 0,6 asistencias por partido
- 58,1 % en tiros de campo
"Su evolución durante los últimos años confirma una progresión constante que le convierte en un jugador con un gran margen de crecimiento", destaca el Lucentum en la nota oficial del anuncio de su fichaje. "Su presencia física, capacidad para imponerse en ambas zonas y experiencia en diferentes estilos de baloncesto convierten a Mikhail Mikhailov en un refuerzo de garantías para el proyecto deportivo del Lucentum Alicante", agrega.
Con la incorporación de Mikhailov, el Lucentum continúa perfilando su plantilla para el próximo curso tras haber realizado siete fichajes, más el de su entrenador, Pedro Rivero, y sumar dos renovaciones.
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