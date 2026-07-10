Alicante sigue de fiesta con la Roja... y tiene nuevo héroe

La grandeza de un Mundial y del fútbol de selecciones se mide por situaciones como que en la costa mediterránea se entronice a un navarro que juega en Inglaterra, tras ejercer como héroe nacional por segunda ronda consecutiva. El tanto de Mikel Merino, a las 22:49 horas, hizo estallar nuevamente de júbilo a los alicantinos que se congregaron en el Centro de Tecnificación, que volvió a lucir sus mejores galas... y desde ya mismo reta a Francia.

Fue el culmen de dos horas de sufrimiento y pasión. Hubo espera, ya que la entrada al recinto se retrasó debido a problemas con la conexión de las pantallas, que no se llegó a perder durante la retransmisión del duelo entre españoles y belgas, aunque causó algún que otro quebradero de cabeza a la organización durante la primera parte. A no mucha distancia de allí, en el puerto de Alicante, el "drama" fue mayor: la pantalla falló justo antes del 2-1.

La pantalla gigante de la Zona Volvo de Alicante elige el peor momento para fallar: se va la imagen y llega el segundo gol de España / Héctor Fuentes

El pase a semifinales compensa cualquier error técnico, humano o tecnológico. España sigue soñando con su segunda estrella y Alicante viviendo un Mundial a distancia de manera especial. Se sigue jaleando a Lamine Yamal cada vez que aparece ante las cámaras o trata de desbordar a un rival. Se abuchea a los contrarios, incluso en momentos de pesadumbre como la lesión de Courtois. Se anhela a los recuperados, caso de Nico Williams, muy aplaudido cuando saltó al terreno de juego. Y se crean nuevos héroes.

Mikel Merino, un tipo que salió de la cantera de Osasuna y ha pasado su vida entre Dortmund, Newcastle upon Tyne, San Sebastián y Londres fue ovacionado al ser nuevamente elegido por De la Fuente para desequilibrar el empate existente en el marcador cuando salió al terreno de juego, recordando su actuación previa ante Portugal. Hubo algo de magia en ese momento. Minutos después, el gol. La celebración. En el Pedro Ferrándiz y junto al mar. Con los ojos llorosos o a ciegas. Daba igual. España ya está en semis y Alicante tiene un nuevo héroe.

Alegría alicantina

El triple pitido final del árbitro inglés hizo desatar la locura en Alicante. “Mis hijos han acabado llorando de los nervios después de todo lo que hemos sufrido hasta que Mikel Merino nos ha vuelto a salvar. Ese chico es un fenómeno, mejor que Lamine”, gritaba Vanessa, con sus pequeños al lado. "Es la primera vez que vengo a una cosa así. Me gusta verlo tranquila en casa, pero ha sido muy emocionante, he pasado muchos nervios, y creo que voy a repetir en semifinales", expresó Pilar, ataviada con la camiseta de Pedri.

Noticias relacionadas

Así se vive el partido de España contra Bélgica en el Centro de Tecnificación de Alicante / Héctor Fuentes

Días para recordar junto a los más cercanos, como le ocurrió a Paco Heredia: "Nos hemos venido corriendo toda la familia y nos lo hemos pasado muy bien, hay muy buen ambiente, me gusta que la selección nos una a todos". Entre el éxtasis también aparecía la cautela de cara al martes. “Hemos sufrido, pero contra Francia me temo lo peor porque jugando así, tan despacio, es muy difícil que les ganemos; aunque aún no se ha visto a la mejor España”, concluyó Fernando, temeroso de Mbappé y compañía, aunque con la ilusión por bandera.