Ayuso sale bien ubicado de los Pirineos... aunque lejos del inalcanzable Pogacar

El ciclista alicantino Juan Ayuso (Lidl-Trek) completa la primera semana del Tour, de gran dureza en este 2026, con las opciones de podio intactas, más cerca de lo previsto de uno de los favoritos de la carrera, aunque lejos del líder y gran dominador, un Tadej Pogacar, excompañero de equipo suyo, que este jueves dejó, aparentemente, visto para sentencia el maillot amarillo.

Pogacar ofreció una de sus habituales exhibición con un ataque en el mítico Tourmalet, a casi 50 kilómetros de meta, iniciado por su gregario Isaac del Toro, al que no pudo responder nadie más, ni siquiera Vingegaard. Empezó a abrir renta y le metió dos minutos y 38 segundos a su principal rival y casi tres minutos al resto de grupo de favoritos, entre los que entró el de Xàbia.

Ayuso, que ya había cumplido en las primeras etapas por territorio español, afrontaba esta cita con la intención de no perder tiempo en la general y recuperar su posición dentro del top5, una vez quedaran descartados los ciclistas que se habían filtrado al meterse en fugas. Lo consiguió, superando incluso una caída en el tramo inicial del día.

Así va el Tour de Francia 2026 Clasificación general tras la sexta etapa (última en los Pirineos): Tadej Pogacar (Emirates) Jonas Vingegaard (Visma) a 2'42'' Isaac del Toro (Emirates) a 3'27'' Remco Evenepoel (Red Bull) a 3'30'' Juan Ayuso (Lidl) a 3'34'' Paul Seixas (Decathlon) a 3'55'' Florian Lipowitz (Red Bull) a 4'00'' Lenny Martinez (Bahrain) a 4'21'' Mattias Skjelmose (Lidl) a 4'57'' Mathias Vacek (Lidl) a 7'10''

Declaraciones de Ayuso

"He tenido una caída al principio de Aspin (puerto de primera categoría previo a la ascensión del Tourmalet), pero gracias al equipo me han vuelto a meter... No es lo mejor tener que meterte un calentón ahí abajo y creo que luego lo he pagado un poco", valoró el alicantino a los medios presentes en la línea de meta de la sexta etapa de la ronda gala.

"No ha sido mi mejor día y aún así me he mantenido para seguir luchando por el podio. Estoy contento y espero seguir mejorando", agregó un Ayuso que se colocó quinto en la clasificación general, lejos del líder Pogacar (3 minutos y 34 segundos), pero con el resto de favoritos a tiro, incluido un Vingegaard que no se mostró tan superior y que actualmente, en la segunda plaza de la general, está a menos de un minuto del alicantino.

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Juan Ayuso, durante la presentación del Tour de Francia 2026. / EFE

Ahora, el Tour de Francia entra en unos días de relativa calma, al menos hasta la jornada de media montaña del martes, justo tras el primer día de descanso, en el que Ayuso seguirá batallando por sus objetivos de este año: el tercer peldaño del podio y alguna victoria parcial de etapa.