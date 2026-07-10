El Kettlebell Club Alicante brilla en el Mundial con un subcampeonato

El deporte alicantino vuelve a dejar su huella en el panorama internacional. La ciudad de Chisinau (Moldavia) acogió el Campeonato del Mundo de Kettlebell (WKSF), una cita que reunió a los mejores atletas del planeta y donde el Kettlebell Club Alicante tuvo un papel sumamente destacado, aportando garra, veteranía y metales al éxito global de la selección española.

El esfuerzo de los competidores alicantinos no solo se midió en la tarima, sino en el sacrificio logístico y personal que supone desplazarse a un país del este de Europa para representar los colores de Alicante y de España, compitiendo al máximo nivel tras meses de una exigente preparación.

Una plata mundial con acento alicantino

El resultado más destacado de la expedición local corrió a cargo de Carlos Gosálbez, quien se proclamó subcampeón del mundo en la modalidad de Military Snatch dentro de la categoría Élite -87kg. Gosálbez completó una espectacular actuación levantando la exigente kettlebell de 32 kg hasta realizar un total de 213 repeticiones, quedándose a las puertas del oro.

Por su parte, Héctor Martínez firmó una soberbia actuación en la modalidad de Military Snatch Amateur (Categoría Veteranos 2). Compitiendo con la pesa de 24 kg, Martínez acarició el podio con un imponente registro de 210 repeticiones, logrando una meritoria cuarta posición mundial que refrenda su constancia y altísimo nivel competitivo.

La representación femenina del club alicantino brilló con luz propia gracias a Sara Trigueros, quien participó en la modalidad de One Arm Long Cycle Amateur (+65kg). Enfrentándose a la kettlebell de 16 kg, Trigueros completó una durísima prueba sumando 89 repeticiones, un resultado que la catapultó hasta la sexta posición del mundo, consolidándose entre las mejores atletas internacionales de su división.

Éxito rotundo de la selección española

Las actuaciones de los levantadores del Kettlebell Club Alicante sumaron de forma decisiva al casillero de la selección española (Kettlebell Sport España), que completó un Mundial histórico en tierras moldavas. El combinado nacional demostró ser una auténtica potencia al cosechar un espectacular botín de 11 medallas en total: 6 de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

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Con estos resultados, el club alicantino no solo regresa a casa con una medalla de plata y dos diplomas mundiales, sino con el orgullo de haber llevado el nombre de Alicante a lo más alto de la órbita del kettlebell internacional.