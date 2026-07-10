MUNDIAL 2026
Mikel Merino lo vuelve a hacer: entra en el 86' y marca a los dos minutos para clasificar a España a las semifinales
El centrocampista español marcó el 2-1 definitivo en el 88' apenas dos minutos después de entrar al campo repitiendo su papel de héroe tras decidir también los octavos ante Portugal
Sergi Pérez Estévez
Mikel Merino volvió a aparecer cuando España más lo necesitaba. El centrocampista navarro, convertido ya en el gran revulsivo de Luis de la Fuente, salió desde el banquillo en el tramo final del encuentro y, apenas dos minutos después de pisar el césped, firmó el gol que clasificó a la selección española para las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse a Bélgica por 2-1.
Con el partido completamente abierto y el billete a semifinales en el aire, De la Fuente recurrió a Merino en el minuto 86 para sustituir a Dani Olmo. La decisión volvió a resultar decisiva. En el 88', Pau Cubarsí probó suerte con un potente disparo desde la frontal que parecía no entrañar demasiado peligro, pero el suplente belga Senne Lammens, que había entrado en la segunda parte por una lesión de Courtois, no consiguió blocar el balón y dejó un rechace franco dentro del área. Allí apareció Merino, siempre atento, para cazar el rebote y enviarlo al fondo de la red con el instinto de un auténtico depredador del área.
El héroe de los minutos finales
Lo de Mikel Merino ya trasciende la casualidad. El internacional español ha convertido las grandes citas en su escenario favorito y ha construido una colección de goles decisivos difícil de igualar. Todo comenzó el 5 de julio de 2024, cuando saltó al campo en el minuto 80 de los cuartos de final de la Eurocopa frente a la anfitriona Alemania. En el 119' de la prórroga conectó un espectacular cabezazo a centro de Dani Olmo para firmar el 2-1 definitivo, clasificar a España para semifinales y emular la histórica celebración de su padre, Miguel Merino, en el mismo estadio de Stuttgart.
Dos años después, el guion se ha repetido por partida doble en el Mundial. Primero apareció en el minuto 91 para tumbar a Portugal en los octavos de final y, apenas cuatro días más tarde, volvió a salir desde el banquillo para decidir el duelo ante Bélgica con el definitivo 2-1 en el minuto 88. Alemania, Portugal y Bélgica ya forman parte de la particular trilogía de un futbolista que parece reservado para cambiar la historia cuando el reloj marca los minutos más decisivos.
Fuente: Sport
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