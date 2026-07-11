Un alicantino vuela hacia el Mundial sub-20 de salto de altura

En un deporte donde se vive todo al límite y se trabaja con un margen de error prácticamente inexistente, hay saltos que difícilmente se pueden llegar a olvidar. Se trata de una disciplina cruel en la que no existen los puntos medios y todo se reduce al acierto o al error. En tareas de asimilar lo logrado está Nicolás Clemente, un joven alicantino de 18 años que recientemente ha conseguido superar la marca mínima para poder acceder al Campeonato del Mundo sub-20 de salto de altura. Lo hizo en Sagunto en un Campeonato Autonómico sub-23 y, además, fue capaz de superar en dos ocasiones su marca personal.

Nicolás Clemente supera el listón durante un entrenamiento. / Alex Domínguez

Antes de lograr la machada, el protagonista ya era consciente de lo que estaba en juego. De hecho, llegó sabiendo que el campeonato era puntuable para el ranking y que enfrente tenía una oportunidad inmejorable, sin embargo, ni él mismo esperaba un crecimiento tan grande. El objetivo marcado era llegar a la altura mínima para el Campeonato del Mundo y desde el primer salto las sensaciones jugaron a su favor. Arrancó superando los 2,10 metros y los 2,14 llegaron acto seguido. "Me pilló un poco de sorpresa, no estaba pensando en que había superado mi marca, yo lo que quería era la mínima para el Mundial. Pensar que he pasado de 2,08 a 2,14 es un gran cambio", reconocía el propio Nicolás Clemente.

La historia de muchos deportistas arranca desde edades tempranas, prácticamente siendo unos bebés. Este no es el caso, ya que, como suele ser habitual en muchos niños, durante su infancia probó deportes como el fútbol o el boxeo, pero todo sin continuidad. Nicolás, hace unos cinco años, empezó con sus primeros saltos en las colchonetas de la Universidad de Alicante, pero con alturas que desde el primer momento se le quedaron cortas. No tardó en presentarse a competiciones y desde ese momento no abandonó el salto de altura en ningún momento.

Nicolás Clemente se prepara para uno de sus saltos. / Alex Domínguez

¿Lo peor de este deporte? Nicolás no duda y afirma con rotundidad que son los desplazamientos. El salto de altura no goza de las facilidades con las que trabajan otras disciplinas como el fútbol, el baloncesto, el tenis o el balonmano y para poder entrenar en las condiciones idóneas se debe mover hasta instalaciones como las de la Nucía siendo él nativo de Alicante. El apartado mental también juega un papel decisivo en el salto de altura, ya que, si la cabeza y las piernas no están cohesionadas el nulo solo es cuestión de tiempo.

Respecto a qué es lo más bonito de esta disciplina, Nicolás también lo tiene claro. "Lo mejor del salto de altura es la sensación durante la carrera. El momento de correr y tener claro que lo vas a conseguir es único. Por ejemplo, en este último caso del 2,14, durante toda la carrera sentí que lo iba a conseguir y así fue. Es la mejor sensación, sin duda".

Rutina atípica

Su rutina tampoco se asemeja a la de los grandes deportistas que se dedican en cuerpo y alma a las respectivas disciplinas. Las obligaciones académicas de un curso tan exigente como es Segundo de Bachillerato le han puesto en jaque, pero una vez dejado atrás el año escolar su rendimiento ha vuelto a crecer. Durante una semana estándar suele combinar gimnasio, trabajo de pista con series cortas, vallas o fosos y uno o dos entrenamientos específicos de altura, siempre condicionado por las competiciones y sus fechas.

"Se me complicó un poco. Este principio de temporada me ha costado bastante, sobre todo en el Campeonato de España, donde lo hice fatal. Después de acabar el curso he ido mucho mejor. El tema de tener que compaginar ambas cosas ha hecho que entrene menos y que me haya costado más superar mi marca. Una vez que terminé la PAU he vuelto a subir".

Nicolás Clemente, durante un salto. / Alex Domínguez

Después de haber representado a España en los Juegos Juveniles, el joven alicantino ve en la cita mundialista un gran paso en su carrera. Eso sí, todo con los pies en el suelo. Consciente del nivel que hay en el panorama internacional, sueña con poder superar su marca por la emoción del campeonato y, porque no, poder llegar a unos Juegos Olímpicos en el futuro. Los Ángeles 2028 ya está a la vuelta de la esquina y quizás es todavía muy pronto, pero la cita de 2032 en Brisbane sí que está marcada en el calendario.

Con Mutaz Essa Barshim como gran referente en el deporte, Nicolás Clemente espera poder ir creciendo con el paso de los años de la mano de sus dos entrenadores Francisco Murcia y Enric Tortosa. Como no, también junto al Playas de Castellón, el club que se fijó en él y lo incorporó a sus filas a inicio de temporada.