Mundial 2026
El pueblo de Alicante donde un Noruega-Inglaterra se vive como un derbi: "Llevamos días con todo reservado"
La localidad, que alberga una de las mayores colonias noruegas fuera de su país, se prepara para vivir unos cuartos de final del Mundial con un ambiente excepcional entre aficionados noruegos e ingleses
Jaume Vidagañ
Pocos lugares de España vivirán esta madrugada el Noruega-Inglaterra de los cuartos de final del Mundial 2026 con tanta intensidad como l'Alfàs del Pi. Aquí no será extraño encontrar banderas de ambos países, camisetas rojiblancas y blancas compartiendo terraza o bares completamente llenos para seguir un duelo que enfrenta precisamente a las dos comunidades extranjeras más numerosas del municipio.
Los datos ayudan a entender el ambiente que se espera. En l'Alfàs del Pi viven 2.626 ciudadanos noruegos empadronados y 2.451 británicos, las dos nacionalidades extranjeras con mayor presencia en la localidad. En el caso de Noruega, además, el ayuntamiento estima que la colonia real supera ampliamente las 5.000 personas si se suman residentes temporales y quienes pasan largas temporadas en el municipio.
El epicentro volverá a estar en el Paseo de las Estrellas de l'Albir, especialmente en el pub Kasbrane, donde hace días que ya no queda una sola mesa libre. "Llevamos tres días diciendo que no a las reservas porque lo tenemos todo completo. Incluso vamos a sacar mesas supletorias porque no tenemos sitio", explican desde el establecimiento, acostumbrado a reunir a la comunidad noruega durante todo el campeonato. "Desde el primer partido el ambiente ha sido espectacular y, conforme han ido pasando rondas, se ha ido sumando más gente. Cantan, animan... Se vive muy bien", añaden.
Aunque esperan presencia de aficionados ingleses, reconocen que la mayoría serán noruegos. "Aquí normalmente hay más noruegos que ingleses", apuntan, antes de confesar cuál es su deseo para esta noche: "Esperemos que gane Noruega".
Un partido casi de casa
Para Martina Mertens, concejala del Área Internacional del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, el ambiente que se vivirá esta noche es consecuencia directa de la historia del municipio.
"La comunidad noruega lleva aquí más de sesenta años y forma parte de l'Alfàs del Pi", explica. No en vano, la localidad cuenta con un club noruego de casi un millar de socios, dos colegios noruegos, una iglesia noruega e incluso el único centro de voluntariado noruego existente fuera de Noruega. "Son parte de nuestra identidad y también lo son los británicos. Todos conocemos a algún inglés o a algún noruego", resume.
El ayuntamiento ha optado durante todo el Mundial por no instalar pantallas gigantes para favorecer que la afluencia de público se reparta entre los establecimientos hosteleros y promover el consumo en estos. "Queríamos que la gente saliera a los bares. Cuando juega España, Noruega o Inglaterra se nota muchísimo más ambiente porque son las comunidades más numerosas", señala Mertens.
¿Volverán los remos?
Si hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo durante este Mundial ha sido la de los aficionados noruegos celebrando una victoria simulando remar, una tradición que se ha convertido en uno de los símbolos de la selección escandinava y que también se han vivido estas últimas semanas en l'Alfàs del Pi.
"Cuando ganó Noruega se llenó toda la entrada de la playa con cientos de personas remando con sus camisetas rojas. Fue impresionante", recuerda la concejala.
Por eso, si la selección nórdica elimina esta noche a Inglaterra, pocos descartan que la escena vuelva a repetirse junto al Paseo de las Estrellas.
Mucho más que un partido
Aunque la rivalidad deportiva estará presente durante noventa minutos, desde el ayuntamiento destacan que la convivencia entre ambas comunidades forma parte de la esencia del municipio.
Con motivo del partido, incluso se organizó una actividad entre alumnos del colegio noruego y del británico para compartir una jornada deportiva antes del encuentro.
"El deporte es una herramienta fantástica para integrar. Basta con ver nuestras escuelas deportivas: juegan juntos niños españoles, noruegos, británicos, colombianos... Es el reflejo de lo que somos", explica Mertens.
Y resume en una frase por qué un Noruega-Inglaterra puede convertirse en uno de los acontecimientos del verano en este rincón de la Costa Blanca: "Somos un municipio internacional. El que no lo entienda, que venga esta noche y lo vea".
Fuente: Levante - EMV
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