Iker Casillas ironiza con el polémico gol de Inglaterra: “Le echaron un cable”

Iker Casillas ha reaccionado con ironía a una de las jugadas más polémicas de los cuartos de final del Mundial. “A Inglaterra le echaron un cable…”, ha escrito el exportero en X tras la victoria inglesa por 1-2 ante Noruega, resuelta en la prórroga con dos goles de Jude Bellingham.

El comentario juega con el posible contacto del balón con uno de los cables que sostienen la cámara aérea del estadio. La acción se produjo en el origen del gol con el que Bellingham empató el partido justo antes del descanso y provocó las protestas inmediatas de los jugadores y del banquillo noruego.

La jugada que encendió a Noruega

La polémica comenzó con un envío largo del guardameta noruego Ørjan Nyland. La selección escandinava sostuvo que la pelota había rozado uno de los cables de la spidercam, lo que habría modificado su trayectoria antes de caer en poder de Inglaterra.

La jugada continuó, el equipo inglés recuperó el balón y Bellingham terminó marcando el 1-1 en el minuto 45+2. El seleccionador noruego, Ståle Solbakken, y varios futbolistas protestaron ante el árbitro francés Clément Turpin, convencidos de que el juego debía haberse detenido. Inglaterra acabaría imponiéndose por 2-1 tras la prórroga y clasificándose para las semifinales.

Qué habría ocurrido si el balón hubiese tocado el cable

El reglamento establece que el juego debe detenerse cuando el balón entra en contacto con un agente externo. En ese supuesto, la acción tendría que haberse reanudado con un balón a tierra, por lo que el ataque que desembocó en el gol no habría podido continuar.

El posible impacto se produjo, además, dentro de la fase ofensiva que terminó en el tanto. El exárbitro Mark Clattenburg señaló que, de haberse confirmado el contacto, la intervención del VAR habría podido provocar la anulación del gol.

La FIFA niega que hubiera contacto

La FIFA respondió a las protestas de Noruega apoyándose en los datos del balón conectado utilizado en el torneo. Según el organismo, el sensor interno no registró ningún pico en el denominado “latido del balón” mientras la pelota estaba en el aire.

La organización sostuvo por ello que no había pruebas de que el balón hubiera tocado el cable de la cámara aérea y respaldó la decisión de permitir que la jugada continuara. Las imágenes difundidas desde algunos ángulos alimentaron las dudas, pero los datos tecnológicos ofrecidos por la FIFA apuntan a que no existió contacto.

Casillas aprovecha el doble sentido

En medio del debate arbitral, Casillas condensó la polémica en una frase breve. El mensaje del exguardameta se ha viralizado como una crítica irónica al tanto concedido a Inglaterra. Sin embargo, la versión oficial de la FIFA contradice la premisa de la broma: para el organismo, ningún cable tocó el balón.

La polémica permanece abierta en las redes y entre los aficionados noruegos. Para la FIFA, la tecnología despeja las dudas; para quienes observan un cambio extraño en la trayectoria, a Inglaterra sí le “echaron un cable”.