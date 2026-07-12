Del infierno del descenso al cielo: Raúl Gómez firma una historia para la memoria

Hay victorias que se celebran y otras que se convierten en una historia de superación. La del alicantino Raúl Gómez pertenece a la segunda categoría. El joven golfista de La Nucía, jugador del Benidorm Club de Golf e integrante de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, se ha proclamado campeón de Europa sub-18 por equipos después de que España derrotara con autoridad a Inglaterra (5,5-1,5) en la gran final disputada en el recorrido de Montecastillo Golf & Country Club, en Jerez.

Pero detrás de esta medalla de oro hay mucho más que un triunfo deportivo. Hay una revancha personal. Hace apenas dos años, en el Europeo de 2024, un Raúl Gómez de solo 16 años vivió uno de los momentos más duros de su todavía corta carrera. España cayó ante Islandia en la última jornada y descendió a Segunda División. Aquel golpe dejó una profunda huella en un jugador que se había ganado con esfuerzo un puesto en la selección nacional.

Un instante del campeonato. / INFORMACIÓN

Dos temporadas después, el destino le tenía reservado el mejor de los desenlaces. Raúl Gómez regresó al Campeonato de Europa convertido en uno de los pilares del combinado español. Su crecimiento deportivo quedó patente durante toda la semana y alcanzó su máxima expresión en la final frente a Inglaterra.

En la sesión matinal de foursomes, formando pareja con Yago Horno, volvió a demostrar por qué ambos han sido una de las duplas más fiables del campeonato. Encadenaron su tercera victoria consecutiva con un golf de enorme nivel, dominando el encuentro desde los primeros hoyos. Un decisivo putt de cinco metros embocado por el jugador alicantino permitió abrir una ventaja que España ya no perdería hasta cerrar el partido en el hoyo 16.

Por la tarde, en los individuales, Raúl volvió a responder cuando más falta hacía. Fue el jugador español que resolvió antes su enfrentamiento, imponiéndose con claridad en el hoyo 13 y sumando un punto decisivo que acercó definitivamente el título continental al equipo nacional. Su actuación confirmó la enorme evolución experimentada en las dos últimas temporadas. De ser uno de los jóvenes que sufrió el descenso de España a convertirse en una de las referencias del conjunto campeón de Europa.

El equipo español que ha participado en el campeonato. / INFORMACIÓN

El combinado español, integrado por Gonzalo Baños, Nicolás Vidal, Mateo Hidalgo, Yago Horno, Samuel Love y el propio Raúl Gómez, conquista así el octavo Campeonato de Europa sub-18 de su historia e iguala en lo más alto del palmarés a Inglaterra y Escocia.

Con este éxito, el nombre del jugador de La Nucía pasa a formar parte de una lista histórica por la que también han pasado figuras que posteriormente brillaron en el golf profesional como Sergio García, Jon Rahm, Rafa Cabrera Bello, Gonzalo Fernández-Castaño o David Puig.

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Raúl Gómez tras su victoria. / INFORMACIÓN

A sus 18 años, Raúl Gómez ya ha escrito una de las páginas más importantes del deporte alicantino en este 2026. Y lo ha hecho demostrando que, en el deporte, las derrotas más dolorosas pueden convertirse en el punto de partida hacia los mayores éxitos.