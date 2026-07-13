Ayuso hace balance de la primera semana de Tour: "Todo está en orden"

El ciclista alicantino Juan Ayuso, quinto clasificafo de la general del Tour de Francia, se mostró satisfecho con la manera en la que ha transcurrido la primera semana de la carrera y afirmó que "todo está en orden".

"Quitando la pequeña caída, que no fue nada, que tuve en el Tourmalet, no he tenido ningún inconveniente. De salud también estoy bien. Todo está en orden, así que estoy contento", indicó el teórico jefe de filas del equipo Lidl-Trek.

Ayuso destacó las condiciones especiales en las que se está disputando este Tour por el calor: "Nunca he competido en estas condiciones. Pero no tenemos muchas opciones que rociarnos agua".

El deportista de Xàbia aseguró que en la etapa del domingo intentaron buscar la victoria, pero señaló que el UAE del líder les dijo que no les permitirían entrar en la fuga.

Pogacar, intratable

El alicantino está clasificado en quinta posición de la general tras nueve etapas a tres minutos y 34 segundos del líder, un Tadej Pogacar que ha dejado muy encaminada su quinta victoria en el Tour de Francia, ya que cuenta con dos minutos y 42 segundos de renta sobre su principal rival, Jonas Vingegaard, después de su exhibición del día del Tourmalet.

Juan Ayuso ha estado siempre en el grupo del resto de favoritos y actualmente tiene la tercera plaza del podio, que ocupa Isaac del Toro, a solo siete segundos de distancia. También llegó a vestir el maillot blanco de mejor joven, siendo el mismo mexicano el que le adelantó posteriormente en esta clasificación.

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Juan Ayuso, durante la presentación del Tour de Francia 2026. / EFE

Este lunes, el pelotón del Tour descansa, y el martes está prevista la décima etapa de esta edición de 2026, una jornada de 166,6 kilómetros con salida en la localidad de Aurillac y meta en Le Lioran, con seis puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría.