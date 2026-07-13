El Intercity ficha al delantero Javi Delgado

El CF Intercity suma una nueva pieza a su proyecto de la temporada 26/27. La entidad alicantina ha cerrado el acuerdo con Javier Delgado Quintana (Cabezón de la Sal, Cantabria, 28 de diciembre de 1995) para que se convierta en nuevo jugador del primer equipo.

El delantero cántabro llega al conjunto alicantino tras completar una destacada temporada en el Salamanca UDS, donde disputó 34 partidos oficiales y anotó 12 goles, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Antes de su etapa en el conjunto castellano, Javi Delgado militó en el Sabadell, con el que consiguió el ascenso a Primera Federación tras disputar 34 partidos oficiales, marcar seis goles y repartir dos asistencias. Previamente brilló en la Gimnástica de Torrelavega, donde firmó una sobresaliente campaña con 15 goles en 33 encuentros en Segunda Federación, siendo el segundo máximo realizador de su grupo y el sexto jugador con más goles en toda la categoría. En su trayectoria también ha defendido las camisetas del Polideportivo El Ejido y del CD Tropezón.

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Delantero versátil y con gran capacidad para desenvolverse en todo el frente de ataque, Javi Delgado destaca "por su movilidad, inteligencia táctica y capacidad para asociarse con sus compañeros". Además, "su instinto goleador, su trabajo sin balón y su compromiso colectivo le convierten en un futbolista capaz de aportar profundidad, dinamismo y eficacia en los últimos metros", según el informe facilitado por su nuevo club.