Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor en AlicanteSilencio Barcala Les NausHomenaje Miguel Ángel BlancoAlicantino amputación MaldivasInvasión mosquitos vueloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Baloncesto

El Lucentum añade energía a su zona con el fichaje de Korsantia

El conjunto alicantino incorpora al ala-pívot procedente de Gipuzkoa Basket, también de Primera FEB

Korsantia, durante un partido de la selección georgiana

Korsantia, durante un partido de la selección georgiana

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Marín

David Marín

Alicante

El Lucentum Alicante continúa con el proceso de remodelación de su plantilla de cara a la próxima temporada, en la que competirá en una feroz Primera FEB, y este lunes ha anunciado el fichaje de George Korsantia, ala-pívot internacional georgiano que llega al equipo dirigido por Pedro Rivero para aportar fortaleza física, intensidad y presencia en el juego interior.

Con 203 centímetros de altura, Korsantia destaca por su capacidad reboteadora, su energía en ambos lados de la pista y su versatilidad para desempeñarse tanto cerca del aro como en posiciones abiertas. Tras formarse y desarrollar gran parte de su carrera profesional en su país dio el salto al baloncesto español de la mano de Gipuzkoa Basket.

A lo largo de su trayectoria, el nuevo jugador lucentino ha defendido las camisetas de Kutaisi 2010, BC Vera, TSU Tbilisi, Rustavi, Cactus Tbilisi y Gipuzkoa Basket, además de haber sido internacional absoluto con Georgia.

Pareja con Mikhailov

A sus 28 años tiene en la Europe Cup (con promedio de doble-doble) y ha participado con su país en el Eurobasket de 2005 y en la fase de clasificación para el próximo Mundial, donde es rival de España. "Su capacidad para dominar el rebote, su intensidad defensiva y su experiencia en competiciones europeas convierten a Korsantia en un refuerzo de garantías para nuestro proyecto deportivo", asevera el Lucentum en la nota de presentación de su fichaje.

Noticias relacionadas

La llegada de Korsantia para el juego interior se añade a la recientemente anunciada de Mikhail Mikhailov, hijo de un exbaloncestista ruso del mismo nombre que jugó en nuestro país (Estudiantes y Real Madrid, entre otros) en la década de los noventa.

Perfil de Korsantia

  • Nombre: George Korsantia
  • Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1998
  • Altura: 2,03 metros
  • Posición: Ala-pívot
  • Nacionalidad: Georgiana

Estadísticas con Gipuzkoa Basket (Primera FEB 2025-2026)

  • 34 partidos disputados
  • 9,7 puntos por partido
  • 7,1 rebotes por partido
  • 1,3 asistencias por partido
  • 58,6 % en tiros de campo
  • 14,1 de valoración media

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
  3. Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar
  4. Así renace un río bloqueado por un muro artificial: barbos y truchas autóctonas vuelven a sus dominios
  5. Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
  6. El fundador de la terminal de cruceros de Alicante se querella contra sus antiguos socios, a los que acusa de maquinar para echarle del proyecto
  7. Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina
  8. Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

La Generalitat inicia las obras de "tranviarización" del TRAM en Benidorm para mejorar su integración

La Generalitat inicia las obras de "tranviarización" del TRAM en Benidorm para mejorar su integración
Tracking Pixel Contents