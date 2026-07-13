El Lucentum añade energía a su zona con el fichaje de Korsantia

El Lucentum Alicante continúa con el proceso de remodelación de su plantilla de cara a la próxima temporada, en la que competirá en una feroz Primera FEB, y este lunes ha anunciado el fichaje de George Korsantia, ala-pívot internacional georgiano que llega al equipo dirigido por Pedro Rivero para aportar fortaleza física, intensidad y presencia en el juego interior.

Con 203 centímetros de altura, Korsantia destaca por su capacidad reboteadora, su energía en ambos lados de la pista y su versatilidad para desempeñarse tanto cerca del aro como en posiciones abiertas. Tras formarse y desarrollar gran parte de su carrera profesional en su país dio el salto al baloncesto español de la mano de Gipuzkoa Basket.

A lo largo de su trayectoria, el nuevo jugador lucentino ha defendido las camisetas de Kutaisi 2010, BC Vera, TSU Tbilisi, Rustavi, Cactus Tbilisi y Gipuzkoa Basket, además de haber sido internacional absoluto con Georgia.

Pareja con Mikhailov

A sus 28 años tiene en la Europe Cup (con promedio de doble-doble) y ha participado con su país en el Eurobasket de 2005 y en la fase de clasificación para el próximo Mundial, donde es rival de España. "Su capacidad para dominar el rebote, su intensidad defensiva y su experiencia en competiciones europeas convierten a Korsantia en un refuerzo de garantías para nuestro proyecto deportivo", asevera el Lucentum en la nota de presentación de su fichaje.

Noticias relacionadas

La llegada de Korsantia para el juego interior se añade a la recientemente anunciada de Mikhail Mikhailov, hijo de un exbaloncestista ruso del mismo nombre que jugó en nuestro país (Estudiantes y Real Madrid, entre otros) en la década de los noventa.