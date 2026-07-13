Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor en AlicanteSilencio Barcala Les NausHomenaje Miguel Ángel BlancoAlicantino amputación MaldivasInvasión mosquitos vueloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Mundial de fútbol

Todo listo en el Centro de Tecnificación para seguir en directo el Francia-España de semifinales

El acceso al pabellón es gratuito con localidades habilitadas tanto en la pista como en la grada y la retransmisión de TVE

Alicante vibra con "La Roja"

Alicante vibra con "La Roja"

Ver galería

Alicante vibra con "La Roja" / Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pedro Rojas

Pedro Rojas

Alicante

El Ayuntamiento de Alicante repetirá la fórmula que está trayendo suerte durante este Mundial e instalará una pantalla gigante, además de los dos videomarcadores del Centro de Tecnificación, para seguir en directo el duelo de la selección española de semifinales frente a la gran favorita al título: Francia. Se podrá acceder a las instalaciones del Monte Tossal 45 minutos antes de iniciarse el encuentro, que comenzará a las 21 horas. El ingreso al pabellón es libre. El Ayuntamiento habilita localidades en la pista de juego y también en las dos plataformas de gradas ubicadas frente al videowall.

Animación con bombo dentro del Centro de Tecnificación de Alicante durante el Mundial.

Animación con bombo dentro del Centro de Tecnificación de Alicante durante el Mundial. / HÉCTOR FUENTES

El alcalde, Luis Barcala fue quien se encargó de anunciar esta iniciativa popular, animando a "todos los alicantinos a volcarse, una vez más, con la selección española en una cita de tanta importancia deportiva y social como es un Mundial de fútbol. En la última ocasión, con motivo de la Eurocopa, nos reunimos a animar a la Roja en la Plaza de Toros y ahora lo haremos en el Centro de Tecnificación, cuyas instalaciones y medios técnicos siguen mejorando con nuevas pantallas y otros recursos".

Seguir con el éxito

Cerca de cuatro mil personas se reunieron en el Pedro Ferrándiz el pasado martes para dar aliento a la Roja en su enfrentamiento con Bélgica por una plaza en los cuartos de final. Las localidades de cancha se llenaron, lo mismo que la tribuna baja. El incremento de público ha sido gradual con el paso de los partidos, por lo que se espera que este lunes, a las 21:00 horas, se rebase esa última cifra de asistencia al pabellón en el que habitualmente disputa sus partidos de liga el HLA Alicante.

La afición alicantina disfruta con la Roja en el Centro de Tecnificación.

La afición alicantina disfruta con la Roja en el Centro de Tecnificación. / PILAR CORTÉS

El ingreso al recinto, gratis para todo el mundo, se realiza por uno de los laterales del Pedro Ferrándiz, no por el acceso principal. Hay habilitado un servicio de restauración, aunque está terminantemente prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Miembros de la Policía Local velan por la seguridad dentro del pabellón durante el transcurso de la retransmisión.

Noticias relacionadas

El Centro de Tecnificación de Alicante estalla con el primer gol de España ante Bélgica

El Centro de Tecnificación de Alicante estalla con el primer gol de España ante Bélgica

El Centro de Tecnificación de Alicante estalla con el primer gol de España ante Bélgica / Héctor Fuentes

España, que partía entre las favoritas a la victoria en este Mundial, ha cumplido el pronóstico y busca el pase a la final que le permitiría pelear por su segunda estrella de campeón tras la obtenida en Sudáfrica en 2010. La Roja cuenta en su palmarés con cuatro Eurocopas: la de 1964, celebrada en España, la de 2008 en Austria, la de 2012 en Polonia y la última celebrada, la de 2024, conseguida en Alemania. Además, se impuso en la Nations League de 2023, al margen de haber sido subcampeona en las ediciones de 2021 y 2025 de este torneo de nuevo cuño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
  3. Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar
  4. Así renace un río bloqueado por un muro artificial: barbos y truchas autóctonas vuelven a sus dominios
  5. Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
  6. El fundador de la terminal de cruceros de Alicante se querella contra sus antiguos socios, a los que acusa de maquinar para echarle del proyecto
  7. Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina
  8. Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja

Herido de gravedad un arenero de la Plaza de Toros de Alicante en los encierros de San Fermín

Herido de gravedad un arenero de la Plaza de Toros de Alicante en los encierros de San Fermín

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"
Tracking Pixel Contents