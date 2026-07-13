El último reto de Deschamps, el camaleón eterno que se despide de Francia tras 14 años

Cuando Didier Deschamps asumió el banquillo de Francia, en el verano de 2012, Vicente del Bosque era el seleccionador español. Luis de la Fuente llevaba casi un año en el paro y todavía no había visto en un periódico aquel anuncio de la RFEF buscando entrenadores con el que todo arrancó. Kylian Mbappé tenía 13 años y Lamine Yamalacababa de cumplir cinco.

En el tiempo que ha transcurrido desde que Deschamps relevó a Laurent Blanc, Francia ha tenido un solo seleccionador y diez primeros ministros diferentes. 14 años son una inmensidad en el fútbol, incluso en el de selecciones, en el que el tiempo pasa más despacio y el riesgo de crisis se limita a un máximo de una al año. Y Deschamps, claro, las ha tenido.

Benzema y el caso Valbuena

De hecho, la historia de éxito que ha ido construyendo estuvo cerca de no superar el primer capítulo. Francia bordeó el precipicio en Kiev, perdiendo contra Ucrania la ida de la repesca para el Mundial 2014 por 2-0. "Después del partido, nos destrozó por completo, nos dijo que si esa era la imagen que queríamos dar a nuestras familias", recordó Mathieu Valbuena. Días después, Francia ganó 3-0 en París para sacar el billete a Brasil.

Didier Deschamps, manteado por sus jugadores tras ganar el Mundial 2018 con Francia. / ADRIAN DENNIS / AFP

Valbuena, precisamente, fue el epicentro de la mayor crisis que ha tenido que afrontar. El extremo fue chantajeado en 2015 por un vídeo íntimo, en un caso en el que estuvo implicado y años después condenado Benzema, por complicidad con los extorsionadores. De entrada, Deschamps adoptó la solución salomónica de apartarlos a ambos. El mito del Real Madrid no volvió hasta la Eurocopa de 2021, un regreso que no palió la desconfianza mutua y que apenas duró un año, hasta la lesión que llevó al técnico a descartarle del Mundial de Catar 2022.

De Nasri a Rabiot

Porque Deschamps ha demostrado estos años que no se casa con nadie ni con nada. Consideró que Nasri tenía un mal comportamiento como suplente y no lo volvió a llamar tras apartarle del Mundial 2014. Rabiot, hoy titular como gran apuesta personal suya, estuvo dos años apartado tras renunciar a formar parte del bloque de reservas para el Mundial 2018. A Griezmann, la gran estrella de su larga etapa, le negó la capitanía en favor de Mbappé tras la retirada de Lloris.

Deschamps celebra el pase a semifinales frente a Marruecos. / ODD ANDERSEN / AFP

En lo táctico, Deschamps siempre ha demostrado ser un camaleón que se adapta al estilo y el sistema que cree más adecuado para los jugadores que tiene en cada momento. En 2018 fue campeón del mundo con Matuidi, un mediocentro, como extremo izquierdo y hoy dibujará frente a España una Francia de cuatro delanteros, con Olise, Dembélé, Mbappé y Doué o Barcola. «Si te aburres, puedes ver otro partido. Yo lo que quiero es hacer felices a los franceses a través de los resultados», dejó dicho en la Eurocopa de hace dos años.

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Como entonces, España es este martes (21.00 horas) el penúltimo obstáculo hacia la gloria. Solo que esta vez no habrá revancha posible. La semana que viene Deschamps dejará el cargo que ha ejercido durante 14 años y su antiguo compañero Zinedine Zidane asumirá los mandos. Del Bosque lleva años jubilado, el otrora parado De la Fuente se ha convertido en su ogro, Mbappé y Lamine son estrellas mundiales y el primer ministro y el presidente de Francia militan en un partido que no existía en 2012. El único que no ha cambiado es el eterno Didier Deschamps, el seleccionador que hizo del cambio su camino hacia el éxito.