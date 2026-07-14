Alicante goza con la Roja y sueña con la segunda estrella

El monstruo fue España. El pasado viernes, cuando la Roja se clasificó para las semifinales del Mundial tras superar a Bélgica, en el ambiente de la celebración por Alicante se detectaba cierto temor o respeto a la Francia de Mbappé, Dembele, Oliseh y compañía. Los galos partían como teóricos favoritos por nombres... hasta que el fútbol dictó sentencia. Una exhibición de dos horas disfrutada a miles de kilómetros de distancia por toda la ciudad de Alicante. Y, luego, a celebrar. Y a pensar en el domingo.

El Centro de Tecnificación, que viene acogiendo a los seguidores españoles de la capital de la provincia durante todo el torneo, mejoró su aspecto respecto a noches anteriores, que ya era difícil. Se llenó hasta tal punto que, por motivos seguridad, se tomó la decisión de cerrar las puertas, una vez iniciado el partido, y no dejar entrar a un puñado de seguidores rezagados que llegaban al recinto incluso después del gol de Oyarzabal.

Así se ha vivido en el Centro de Tecnificación de Alicante la semifinal entre Francia y España / Pilar Cortés

Allí se aprovechó cada recoveco para posicionarse y ver cómo el entramado táctico de De la Fuente superó al de Deschamps. Gente sentada, una grada de fondo extra abierta y aficionados incluso de pie para tomar posiciones frente a las pantallas gigantes. Se cantó el himno, se silbó a todo aquel francés que apareció en plano y se animó desde el inicio. Y cuando los nervios pesaban, siempre había alguien que reiniciaba el jaleo, con bombo homenaje a Manolo, histórico aficionado de la Roja con arraigo por esta zona.

Al hogar del baloncesto alicantino se acercaron también el alcalde, Luis Barcala, junto a otros miembros de la corporación municipal. El primer momento de éxtasis llegó con la acción del 0-1, por partida doble: el penalti de Digne a Lamine y la posterior ejecución de Oyarzabal. En los instantes previos al lanzamiento se contuvo la respiración, miles de seguidores a la vez, para estallar en el momento en que la pelota besó las mallas de la portería francesa.

La misma alegría se sintió en el Barrio de Alicante, en todos los bares que circundan la Concatedral de San Nicolás, y también en los de la Plaza Nueva, donde la efervescencia era incontenible desde un par de horas antes del inicio del partido. Siguiendo con el recorrido hacia el mar, símbolo de la zona y del país, en la zona del puerto esta vez se pudo disfrutar plenamente de la victoria de España y de los dos goles, el de Oyarzabal y el de Pedro Porro, sin fallos técnicos de por medio.

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Rafa Arjones

Y, a partir de ahí, relativa tranquilidad. Llegaron los brindis, los abrazos, los olés y las cábalos sobre quién será el rival de España el domingo. Se celebró el tanto anulado a Yamal, se abucheó a Mbappé tras su encontronazo con Unai Simón y se desató la euforia con el pitido final, ese que da permiso pleno a todo aquel aficionado que sienta la Roja como suya a soñar con el segundo título mundial en fútbol masculino, el tercero en total, 16 años después del primero alcanzado por la generación de Casillas, Puyol y Xavi; y tres más tarde del que ganaron Alexia, Aitana y compañía.