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Ayuso, tras la décima etapa del Tour: "Estoy contento de estar en la lucha por el podio"

El alicantino asciende a la cuarta posición de la general y recupera el maillot blanco al mejor joven

Juan Ayuso, en el podio del Tour, con el maillot blanco

Juan Ayuso, en el podio del Tour, con el maillot blanco / YOAN VALAT

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EFE

El ciclista de Xàbia Juan Ayuso, cuarto de la general del Tour de Francia, se mostró muy satisfecho con su participación en la décima etapa y destacó que el esloveno Tadej Pogacar "juega en otra liga" y que él está "contento" por estar en la lucha por el podio.

"Es bonito haber recuperado el maillot blanco, estoy contento de mi jornada. Ha sido difícil, porque el UAE ha hecho un gran trabajo, todos sus ciclistas han tenido un rendimiento excepcional y han rodado a un ritmo elevado", dijo el corredor del Lidl.

"Pero estoy contento de que mi compañero Mattias Skjelmose y yo hayamos podido acabar con los mejores, con los pretendientes al podio, y distanciar a algunos rivales", agregó el alicantino.

"Tadej está a otro nivel, hace una carrera diferente, pero en la lucha por el podio estamos todos muy cerca", señaló. "Tengo que dar el máximo cada día, somos cinco o seis que buscamos los dos últimos escalones del podio y la lucha será intensa hasta París. Nos centramos en nosotros mismos, día a día. Skjelmose ha hecho un buen trabajo hoy y estamos satisfechos", añadió.

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Juan Ayuso se hidrata tras una etapa del Tour de Francia / Lidl-Trek

Ayuso aseguró que no tenía fuerzas suficientes para colaborar con el danés Jonas Vingegaard en la persecución de Pogacar. "Yo rodaba a 450 o 460 vatios, lo justo para seguir a su rueda. Me habría encantado colaborar con él, pero su ritmo era demasiado elevado para mí", reconoció.

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