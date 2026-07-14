Ilia Topuria reaparece en Alicante mientras avanza su recuperación tras caer ante Gaethje

Ilia Topuria se ha dejado ver en los últimos días en Alicante mientras continúa recuperándose de las lesiones sufridas en su combate contra Justin Gaethje. Imágenes difundidas en redes sociales muestran al luchador hispanogeorgiano durante una salida en la ciudad.

En varias cuentas de X (antes Twitter) sobre deportes de combate han compartido unas imágenes donde se le ve en un establecimiento compartiendo mesa con otra persona. "Looks great", que puede traducirse de forma natural como "Se le ve muy bien" o "Tiene muy buen aspecto", dice un usuario en referencia a la evolución física del deportista.

En una fotografía publicada por la misma cuenta aparece en la Explanada de Alicante haciéndose este lunes una foto con un fan:

Una noche familiar en La Bienservida y de fiesta en Tambora

Topuria estuvo el pasado viernes junto a su familia viendo el partido de la selección española en La Bienservida, establecimiento situado en la avenida Historiador Vicente Ramos, en Playa de San Juan.

El restaurante abrió recientemente en las antiguas instalaciones de Torre Mauro. Su presencia en el local llamó la atención de seguidores del luchador, especialmente porque Topuria mantiene una exposición pública limitada desde la pelea más dura de su trayectoria profesional. Sin embargo, estuvo amable y se hizo fotos con quienes se lo pidieron. Eso sí, siempre con gafas de sol.

El sábado también fue visto con amigos en el Tambora Club.

Recuperación tras la derrota en la Casa Blanca

Topuria perdió el pasado 14 de junio frente a Justin Gaethje en el evento UFC Freedom 250, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington. El estadounidense se impuso después de que la esquina del luchador decidiera detener el combate al término del cuarto asalto, arrebatándole el título mundial del peso ligero.

PI STUDIO

Después del enfrentamiento, Topuria fue trasladado a un hospital y se le diagnosticaron fracturas orbitales, con especial afectación en la zona del ojo derecho. Sus primeras apariciones públicas se produjeron semanas más tarde, todavía alejado de los entrenamientos de alta intensidad.

Su equipo ha explicado que las fracturas no presentaban desplazamiento y que la recuperación inicial podía prolongarse entre seis y ocho semanas, aunque el plazo para regresar a la competición dependerá de su evolución.

Alicante, escenario de su recuperación

Sus apariciones en Alicante vuelven a situar a Topuria en una ciudad estrechamente ligada a su carrera deportiva. El luchador se instaló en la provincia durante su adolescencia y desarrolló en Alicante buena parte de su formación en artes marciales mixtas.

Las imágenes compartidas no permiten conocer el estado médico exacto del deportista, pero sí muestran que ha retomado progresivamente sus planes cotidianos y familiares mientras continúa el proceso de recuperación.