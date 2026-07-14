Kiko Martínez vuelve al ring en Elche el próximo mes de noviembre

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Deportes, presentó junto a la promotora NDL la celebración de un gran evento de deportes de contacto que enfrentará a Kiko Martínez con el campeón de Muay Thai Julián Londoño en un combate bajo las reglas de striking con guantillas.

La velada tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Pabellón Sara Marín y María Díez, donde está previsto reunir a cerca de 4.000 espectadores en una cita que también incluirá combates de Muay Thai, K-1 y boxeo.

El combate supondrá el debut de Kiko Martínez en esta modalidad tras una brillante trayectoria en el boxeo profesional. El excampeón del mundo afrontará un nuevo reto deportivo frente a Julián Londoño, uno de los referentes del Muay Thai nacional.

Otro gran evento para Elche

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado que “Elche sigue consolidándose como Capital Mediterránea del Deporte con la celebración de grandes eventos como este”. En este sentido, ha señalado que la ciudad “tenía una deuda con uno de los deportistas más importantes de su historia, como es Kiko Martínez, que ha llevado el nombre de Elche por todo el mundo”, y ha animado a la ciudadanía a llenar el pabellón “en una noche que servirá también para reconocer la tradición y el nivel que siempre ha tenido Elche en los deportes de combate”.

Por su parte, el responsable de la promotora NDL Championship, Alejandro Faraco, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento “por apostar por los deportes de contacto”, y ha asegurado que Elche acogerá “un espectáculo de primer nivel con dos grandes competidores y una velada pensada para el disfrute de todos los aficionados”.

El propio Kiko Martínez ha mostrado su ilusión por volver a competir en su ciudad. “Me llena de orgullo pelear otra vez en Elche. He llevado la camiseta de Elche por todo el mundo y poder afrontar aquí este nuevo desafío es un sueño hecho realidad”, ha afirmado. Además, ha agradecido a Julián Londoño que aceptara el combate y ha asegurado que “daré el cien por cien para ofrecer una noche inolvidable a toda la afición”.

Por su parte, Julián Londoño ha reconocido que enfrentarse a un campeón como Kiko Martínez “es un honor”, ha asegurado que ambos ofrecerán un gran espectáculo y ha invitado al público a no perderse una velada que, según ha dicho, “va a sorprender”.

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Cartel de la velada entre Kiko Martínez y Julián Londoño / INFORMACIÓN

Las entradas para NDL saldrán oficialmente a la venta este miércoles 15 de julio a través de la página web de NDL Championship, con precios a partir de 30 euros. El evento comenzará a las 18:00 horas.