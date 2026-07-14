Polémica racista
Lamine Yamal responde a Rajoy: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"
Francia redobla las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El español Lamine Yamal afirmó que "si el fútbol sirve para algo es para integrar" y que tanto las selecciones de España y de Francia son un buen ejemplo de ello.
Lamine Yamal contestó de esta forma al comentario del expresidente español Mariano Rajoy, que afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia.
"Yo creo que mañana vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso", indicó.
Fuente: El Periódico
- Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
- Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo
- La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será 'intensa y muy prolongada
- Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
- Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude
- Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar
- Herido de gravedad un arenero de la Plaza de Toros de Alicante en los encierros de San Fermín
- Los patos dejarán de campar por la Universidad de Alicante