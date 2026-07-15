Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicante victoria EspañaOla de calor en AlicanteLes Naus AlicanteCalor Hospital de AlicanteDesplome edificio ValenciaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Boxeo

Fallece a los 90 años José Legrá, leyenda del boxeo español: pasó sus últimos años en una residencia por deterioro cognitivo

El histórico boxeador hispano-cubano fue dos veces campeón del mundo del peso pluma

El exboxeador José Legrá.

El exboxeador José Legrá. / Gustavo Cuevas / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

El púgil español de origen cubano José Legrá, una de las grandes figuras del boxeo españo y leyenda de los años 60 y 70, falleció esta madrugada en Madrid a los 83 años de edad, confirmaron a EFE fuentes de la Real Federación Española de Boxeo (RFEB).

El púgil hispanocubano fue una de las figuras más populares del boxeo español tras ganar dos veces el Campeonato del Mundo del peso pluma (1968 y 1972) y siete veces el de Europa. Estaba en posesión de la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo desde 2003.

José Legra, durante un combate.

José Legra tumba a un rival durante un combate. / Archivo

"Se nos va un grande", declaró a EFE Felipe Martínez, presidente de la RFEB, que destacó que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español, que hizo mucho por el boxeo".

Tal y como aseguró Martínez, "desde la RFEB se ha ofrecido toda la ayuda posible" a sus familiares y allegados, que estuvieron junto a él acompañándole en sus últimos momentos.

José Legrá, durante un combate en 1968.

José Legrá, durante un combate en 1968. / Archivo

Manel Berdonce, entrenador del equipo olímpico español de boxeo durante 12 años y una de las personas más cercanas al campeón hispanocubano a lo largo de las últimas dos décadas, tuvo unas emotivas palabras de recuerdo y reconocimiento para Legrá y su contribución con el deporte.

"En el boxeo hay buenos boxeadores, hay campeones, hay estrellas y hay leyendas. Pepe Legrá es una leyenda", explicó.

Apodado 'el pequeño Cassius Clay', recuerda Berdonce, Legrá deja un legado "muy importante y grandioso" para el boxeo español por su forma de concebir el boxeo y por su forma de comportarse: "Tenia un boxeo muy particular, era muy carismático", afirmó.

Legrá, que pasó sus últimos años en una residencia y padecía "deterioro cognitivo", era un hombre "muy feliz que vivió siempre con una sonrisa".

Noticias relacionadas

"Tuvo siempre muy buen carácter y, hasta el último momento, nos ha querido dedicar siempre esa eterna sonrisa", agregó. 

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Un joven de Elda deja atrás su vida en Alicante para montar un bar en un pueblo de Cuenca de poco más de veinte habitantes
  3. Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada
  4. Un vuelo de Ryanair que partió de Manchester con destino Alicante se desvía a París por una emergencia
  5. Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado': el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes
  6. Vuelve la alerta roja a Alicante: Sanidad pone hoy en riesgo alto a 23 municipios de la provincia
  7. Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude
  8. El incendio de varios coches en El Campello, origen de una gran columna de humo negro

Andrea Pérez, la joven de Altea que tras una lesión medular en 2023 da sus primeros pasos contra todo pronóstico

Andrea Pérez, la joven de Altea que tras una lesión medular en 2023 da sus primeros pasos contra todo pronóstico

La Plataforma por la Sanidad Pública reclama un plan de choque para el Departamento de Salud de Elda

La Plataforma por la Sanidad Pública reclama un plan de choque para el Departamento de Salud de Elda

La Diputación de Alicante inyecta 56 millones de euros de remanentes para el Plan +Cerca y un Bono Consumo histórico

El vilero Felipe Orts, rey del ciclocrós español, ficha por el Euskaltel-Euskadi

El vilero Felipe Orts, rey del ciclocrós español, ficha por el Euskaltel-Euskadi

La mirada de la Maredéu anuncia las Fiestas de Elche al clásico estilo art nouveau

La mirada de la Maredéu anuncia las Fiestas de Elche al clásico estilo art nouveau

Ola de calor en Alicante: la mínima no bajará de los 25°C este jueves en una jornada con máximas de 37°C

Fallece a los 90 años José Legrá, leyenda del boxeo español: pasó sus últimos años en una residencia por deterioro cognitivo

Fallece a los 90 años José Legrá, leyenda del boxeo español: pasó sus últimos años en una residencia por deterioro cognitivo

La Guardia Civil desmantela un laboratorio de golosinas con droga en Orihuela Costa

Tracking Pixel Contents