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Inter Leuka Dual Link-Villajoyosa: final de la Copa San Pedro

El duelo del clásico torneo alicantino tendrá lugar este viernes (20 horas) en el Antonio Solana

Panorámica del Antonio Solana y de su terreno de juego.

Panorámica del Antonio Solana y de su terreno de juego. / INFORMACIÓN

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Víctor Pérez

Víctor Pérez

Alicante

La 78ª Copa San Pedro llega a su desenlace. Inter Leuka Dual Link, campeón de la fase de Alicante capital, y Villajoyosa Club de Fútbol, vencedor de la fase provincial, disputarán la gran final este viernes a las 20:00 horas en el estadio Antonio Solana.

La entrada al evento será gratuita hasta completar el aforo. La edición de este año ha reunido a 24 equipos, que durante las últimas semanas han competido por alcanzar el partido más importante del torneo.

La final enfrentará a dos proyectos con trayectorias muy diferentes. Por un lado, Inter Leuka Dual Link, un club nacido en 2025 en el barrio de Altozano con una firme apuesta por el fútbol base, la formación y los valores. En apenas una temporada ha logrado alcanzar la gran final de una de las competiciones con más tradición del fútbol amateur nacional.

Enfrente estará el Villajoyosa Club de Fútbol, fundado en 1942 y uno de los clubes históricos de la provincia. Su amplia trayectoria y su experiencia competitiva contrastan con la juventud de su rival, ofreciendo un atractivo duelo entre historia e ilusión.

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Todo está preparado para poner el broche de oro a una edición que coronará al campeón de la Copa San Pedro y que promete un gran ambiente en las gradas del Antonio Solana para cerrar una de las competiciones más emblemáticas del fútbol alicantino.

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