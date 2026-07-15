Rostros alicantinos que vivieron en las gradas el pase de España a la final del Mundial

Las cámaras buscaron a Javier Bardem, siguieron las reacciones de Keyne Yamal y encontraron a Usain Bolt junto a Noah Lyles. Sin embargo, entre los miles de aficionados que llenaron el Dallas Stadium para presenciar la victoria de España ante Francia también aparecieron dos rostros estrechamente vinculados a la provincia de Alicante: Enrique Riquelme y Bernabé Cano.

El empresario nacido en Cox, que disputó a Florentino Pérez la presidencia del Real Madrid, y el alcalde de La Nucía presenciaron desde las gradas el triunfo por 2-0 que clasificó a la selección española para la segunda final mundialista de su historia.

Las imágenes compartidas de la jornada los sitúan en el estadio de Arlington, conocido comercialmente como AT&T Stadium y rebautizado por la FIFA como Dallas Stadium durante el campeonato.

Enrique Riquelme, de Cox a la semifinal del Mundial

La presencia de Enrique Riquelme Vives no pasó inadvertida después de unos meses en los que el empresario alicantino ha ocupado numerosos titulares deportivos.

Nacido en Cox en 1989, Riquelme es el presidente ejecutivo del grupo empresarial Cox, dedicado a los sectores del agua y la energía.

Su nombre adquirió una nueva dimensión pública este año al enfrentarse a Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, unos comicios que finalmente perdió. Su aparición en Dallas lo devolvió al gran escaparate del fútbol poco más de un mes después de aquel proceso electoral.

Riquelme siguió desde la grada el partido de una selección cuya ausencia de jugadores del Real Madrid había criticado antes del comienzo del torneo. Esta vez, sin embargo, el protagonismo estuvo en el césped y en la clasificación española para la final.

Bernabé Cano, desde La Nucía hasta Arlington

El otro representante alicantino localizado entre el público fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y diputado provincial de Deportes.

Cano ocupa la Alcaldía nuciera desde 2001 y fue elegido nuevamente para dirigir el Ayuntamiento durante el mandato 2023-2027. También mantiene las competencias de Deportes en la Diputación de Alicante.

Su asistencia encaja con esa prolongada vinculación institucional con el deporte. La ciudad deportiva de La Nucía se ha convertido en sede de competiciones nacionales e internacionales, mientras el municipio ha utilizado durante años la actividad deportiva como uno de sus principales ejes de proyección.

Riquelme y Cano aportaron así el acento alicantino a una grada dominada por celebridades internacionales, antiguos campeones del mundo y dirigentes del fútbol. Entre las numerosas banderas españolas, las cámaras de televisión permitieron ver algunas con las leyendas de Elche y "Más moral que el Alcoyano" sobreimpresionadas, por lo que la presencia alicantina fue nutrida.

Bardem, los Beckham y Timothée Chalamet

La semifinal reunió una de las gradas más reconocibles del Mundial. Javier Bardem volvió a acompañar a España y lució una camiseta de la selección con el número de Borja Iglesias.

También estuvo el actor Timothée Chalamet, que apoyó a Francia con una sudadera del combinado galo y acudió junto a su padre. Las cámaras captaron además a David y Victoria Beckham.

La pequeña Harper Beckham fue fotografiada con una prenda de España, un detalle que llamó la atención mientras su padre esperaba ya la semifinal de Inglaterra.

Keyne Yamal, otra vez estrella en la grada

Otro de los focos estuvo sobre Keyne Yamal, el hermano pequeño de Lamine Yamal. Con solo tres años, sus gestos y celebraciones durante el torneo lo han convertido en uno de los aficionados más populares del Mundial.

La prensa internacional lo ha descrito como el "fan estrella" de España después de varias apariciones virales en los partidos de la selección.

Su presencia aportó una de las imágenes familiares de la noche, mientras Lamine provocaba el penalti que permitió a Mikel Oyarzabal abrir el marcador.

Usain Bolt y Noah Lyles, velocidad en el palco

El partido reunió también a dos generaciones de campeones olímpicos de los 100 metros. Usain Bolt y Noah Lyles se encontraron en la zona de hospitalidad y posaron juntos para una fotografía.

Lyles publicó la imagen con el mensaje "El más rápido", en reconocimiento al jamaicano, todavía propietario de los récords mundiales de 100 y 200 metros.

A ellos se sumaron otras figuras internacionales como el jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo y el DJ Steve Aoki, vistos también entre los invitados del encuentro.

Los campeones de Sudáfrica volvieron a juntarse

En el palco aparecieron varios integrantes de la generación que conquistó el Mundial de 2010. Iker Casillas, Xavi Hernández, Sergio Ramos y Carles Puyol siguieron juntos una noche que podía conducir a España hacia su segunda estrella.

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La imagen de los campeones de Sudáfrica observando a la nueva selección tuvo un fuerte componente simbólico: dieciséis años después de Johannesburgo, España volvía a clasificarse para una final mundialista.