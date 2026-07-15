El vilero Felipe Orts, rey del ciclocrós español, ficha por el Euskaltel-Euskadi

Sorpresa en el mercado ciclista: la Fundación Euskadi ha anunciado este miércoles el fichaje del alicantino Felipe Orts, rey del ciclocrós español y séptimo del ránking mundial de esta disciplina, para disputar la temporada de carretera con el Euskaltel-Euskadi y liderar además "un ambicioso proyecto" para la temporada de la especialidad invernal.

El vilero, que firma hasta 2028 con este proyecto, mantendrá alguno de sus patrocinadores personales y añadirá el apoyo de la Fundación Euskadi. Orts, ocho veces campeón de España de ciclocrós, ve cumplirse así uno de sus objetivos: poder compaginar la temporada invernal sobre el barro con el resto del año en carretera, lo que le servirá para llegar en mejores condiciones a las citas de la Copa del Mundo, en las que el curso pasado ya subió al podio en la prueba de Benidorm.

Felipe Orts concluirá de este modo su vinculación con el equipo Ridley Racing, en el que ha militado las dos últimas temporadas, con varios altibajos en lo que a organización se refiere. Ahora estará en un lugar en el que es cabeza de proyecto y regresará a la carretera, disciplina en la que anteriormente corrió para el Burgos-BH entre 2021 y 2023.

Reacciones al fichaje

La Fundación Euskadi destaca que con la incorporación de Orts han creado "una quinta unidad de actividad, el ciclocross", que se suma, a los equipos profesionales masculino y femenino, el de formación sub 23 y la estructura de ciclismo adaptado.

"Con este movimiento la estructura no solo suma a un ciclista de talla internacional, sino que garantiza una visibilidad de marca ininterrumpida durante los doce meses del año y un impacto mediático de primer orden durante los meses invernales", resaltan desde la Fundación.

En declaraciones difundidas por la escuadra vasca, Orts asegura que no dudó "ni un segundo" cuando se le planteó la posibilidad de vestir el maillot naranja después de haber barajado las opciones de "crear un proyecto estrictamente personal o incluso de volver a competir con un equipo belga".

"Para mí es fundamental contar con un bloque sólido para disputar la temporada de carretera. Aprenderé mucho de mis compañeros y espero ayudar a conseguir grandes resultados mientras mejoro mi preparación física de cara al invierno. Y en el ciclocrós competir bajo el paraguas de la Fundación Euskadi me llena de orgullo y tranquilidad", recalca el corredor de Villajoyosa.

Palmarés de Felipe Orts

Orts acumula ocho títulos de campeón de España de ciclorós consecutivos (2019-2026), el subcampeonato de Europa en 2025 y un histórico segundo puesto en la Copa del Mundo de Hulst de ese mismo año.

Noticias relacionadas

Felipe Orts, quinto del mundo en ciclocross / Pilar Cortés / G.Tiercelin

Además, firmó una tercera posición en la Copa del Mundo de Benidorm en 2026 -solo superado por Mathieu van der Poel y Thibau Nys-, una séptima plaza en el último Campeonato del Mundo y el séptimo lugar en el ranking mundial de la UCI 2025-2026.