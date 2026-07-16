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Ayuso avisa de cara a sus opciones de podio: "Empieza otro Tour..."

El alicantino advierte de la dureza de la etapa de este viernes, con el puerto del Balón de Alsacia como gran atractivo

Ayuso, en el podio del Tour, con el maillot blanco al mejor joven de la carrera

Ayuso, en el podio del Tour, con el maillot blanco al mejor joven de la carrera / YOAN VALAT

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Víctor Pérez

EFE

El ciclista de Xàbia Juan Ayuso (Lidl-Trek), cuarto de la general y líder de la clasificación de los jóvenes del Tour de Francia 2026 tras la duodécima etapa, señaló en la meta de Chalon-sur-Saône que este viernes "empieza un nuevo Tour".

"Mañana empieza un nuevo Tour de Francia, y estamos preparados para ello", dijo el jefe de filas del Lidl con vistas a la etapa del Balón de Alsacia con meta en Belfort, donde vuelve la montaña.

Ayuso explicó el aspecto combativo del equipo en la jornada de hoy, donde no cesaron los ataque en los últimos 30 kilómetros de todos sus componentes.

"Ayer, durante la cena, estábamos planeando ya la táctica para el final de hoy. Tanto 'Skjelly' (Mattias Skjelmose) como yo, que estamos más centrados en la general, nos mirábamos y nos dábamos cuenta de que sería un final duro y estresante. Todo el equipo se volcó con el plan; aunque no arrojó el resultado esperado, realizamos un gran trabajo de equipo", comentó.

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Juan Ayuso se hidrata tras una etapa del Tour de Francia / Lidl-Trek

La idea era colocar para el esprint al maillot verde Mads Pedersen, pero finalmente se impuso el belga Tim Merlier. "Mads [Pedersen] necesita que el final sea exigente para intentar ganar un esprint masivo. Todos podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Que yo tuviera que gastar un poco más de fuerzas no cambia nada, ya que el resto de los favoritos de la general también tuvieron que hacerlo", concluyó.

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