España-Argentina: Otoño en Elche, verano en Nueva York

Hay gente que cree en el destino. En los chakras. En que en el deporte hay algo más allá del trabajo duro, la persistencia, el compañerismo en caso de competiciones colectivas. Ahí entra el espacio para la superstición y los amuletos. Y, en este Mundial 2026, uno de ellos claramente podría tener nombre de equipo de fútbol, el Elche.

Las selecciones de España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial. Han sido, cada una a su manera, las dos mejores de este campeonato. Con sus estilos. Los de Luis de la Fuente, basado en el control, la seguridad defensiva y el dominio posicional. Los de Lionel Scaloni, en la fe, los arrebatos cuando todo está perdido, cierta complacencia arbitral y, cómo no, Messi.

Messi celebra la remontada de Argentina frente a Inglaterra. / Agencias

Posiblemente era el duelo deseado por la mayoría de seguidores de ambos países. Una despedida ideal al astro argentino, entre el país que le vio nacer y para el que decidió competir y el que le hizo crecer y convertirse en el mejor del mundo, al que rechazó en su mejor época para seguir el latido albiceleste de su corazón.

Ambas selecciones siguieron un camino inmaculado hacia el Mundial, cada una de ellas en sus respectivas confederaciones. Pero ese camino tuvo un punto en común, que no fue la famosa Finalissima cancelada que les debía haber enfrentando, sino el estadio Manuel Martínez Valero. Por allí pasaron las dos durante el pasado otoño, con apenas unas semanas de diferencia. La magia del coliseo ilicitano les ha llevado ahora hasta Nueva York, para dirimir cuál de ellas es la mejor del planeta.

España disputó en el recinto ilicitano el partido contra Georgia, clasificatorio para el Mundial, el pasado 11 de octubre, con un sólido triunfo por 2-0, guiada por un magistral Pedri en el centro del campo y con tantos de Yeremy Pino y Oyarzabal. Una victoria más que consolidaba su presencia en Estados Unidos, con la grada prácticamente llena.

Clasificación Mundial 2026: España - Georgia, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La Roja, entre lo apretado del calendario y una alerta meteorológica por una posible DANA, apenas pudo estar el día del partido en la ciudad de las palmeras, donde continuó con su récord impoluto. Allí ha jugado siete veces y ha ganado siempre. Amuleto total.

Visita argentina a Elche

Argentina, por su parte, realizó un entrenamiento muy especial en el Martínez Valero el 13 de noviembre, apenas un mes después del partido de España. Fue una gestión realizada por el propietario del Elche, Christian Bragarnik, con buenas relaciones entre los altos cargos de la federación del país sudamericano.

Aprovechando la estancia en la provincia de la Albiceleste, que realizó un stage en Algorfa, se pactó una sesión preparatoria abierta al público que fue un éxito total, a la que acudieron aficionados argentinos de toda la zona y también españoles, que principalmente querían volver a ver a Messi. 20.000 espectadores jalearon a los vigentes campeones del mundo.

Para la historia quedaron imágenes como la de Messi con la camiseta del Elche y la cara de satisfacción del propio Bragarnik, que ha seguido (y sigue) los partidos más importantes de su selección en los últimos tiempos. La relación del club franjiverde con el rival de España en la final es más que evidente, por lo que la entidad tendrá el corazón dividido el domingo.

Noticias relacionadas

La Argentina de Messi se entrena en Elche ante 20000 espectadores / Áxel Álvarez

De noviembre a julio han pasado muchas cosas en el fútbol. El Elche sigue en Primera División. España y Argentina disputarán la final del Mundial. Lo que está claro es que últimamente algo tiene el Martínez Valero que cumple los sueños de quienes allí se congregan.