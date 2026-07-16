La fiesta del fútbol alicantino: "Llegar hasta aquí ya es un premio"

La 78ª edición de la Copa San Pedro ya enfila su tramo decisivo y como no podía ser de otra forma los nervios están a flor de piel. Este viernes a las 20:00 horas, Inter Leuka Dual Link, campeón de la fase de Alicante capital, y Villajoyosa Club de Fútbol, vencedor de la fase provincial, disputarán la gran final en el estadio Antonio Solana. Entrenadores y jugadores de ambos equipos ya cuentan las horas para una cita que, año tras año, se convierte en la gran fiesta del fútbol alicantino. Álvaro Martínez y Víctor Camblor, técnicos de los dos equipos finalistas, coinciden en que es momento de disfrutar y de valorar todo el trabajo previo.

Ambos entrenadores chocan las manos en la previa de la gran final. / Rafa Arjones

Para llegar a la gran cita ambos conjuntos han dejado atrás retos mayúsculos, escollos gigantescos y momentos de incertidumbre. Por un lado, para Inter Leuka llegar a la final es un triunfo descomunal. Su presencia en la Copa San Pedro ha servido para dar visibilidad al club de cara a las siguientes temporadas, todo con el sueño de conseguir una estructura federativa.

"Para nosotros, los que estamos ahí en el verde, es un premio al sacrificio que hacemos todos. No tenemos que olvidar que estamos en periodo vacacional y cada uno termina sus respectivas temporadas en los diferentes equipos. Somos muy conocedores de todo lo que hay que dejar a un lado para poder estar en el día a día. Hemos conseguido una unión muy buena y el equipo ha demostrado tener hambre", explicaba Álvaro Martínez, técnico del equipo campeón de la fase de Alicante capital.

Su rival, el Villajoyosa, se presenta en la gran final tras haberse proclamado campeón de la fase provincial. "Cuando hice la selección de jugadores veían complicado poder llegar hasta aquí, mi ilusión fue juntar a un grupo de futbolistas de Villajoyosa, pero que jugaban en diferentes equipos. A los jugadores los mueve la ilusión y el hecho de darse a conocer. El equipo es de gente joven que tiene muchas ganas, en la final va a haber mucha gente de fútbol de Alicante. Ellos tienen ganas de demostrar y yo, a nivel personal, también", comentaba Víctor Camblor.

Intensidad y dureza

Sobre qué partido esperan, ambos entrenadores coinciden en que la dureza y la intensidad serán innegociables. Los elogios hacia el equipo contrario no faltaron y en lo que respecta a Camblor, destacó el nivel de los jugadores rivales. Por su parte, Martínez hizo énfasis en la competitividad que habrá sobre el verde del Antonio Solana en un día marcado en el calendario. "Vamos a intentar ser protagonistas con el balón y a nivel defensivo debemos estar bien estructurados. La pelotita marcará el porvenir, pero somos conscientes de la dificultad que vamos a tener delante porque el Villajoyosa es un club histórico al que admiro".

¿Nervios? Por el lado del Villajoyosa su entrenador pospone el momento de inquietud al pitido inicial. "Yo realmente no me pongo nervioso hasta que no pita el árbitro. Entro en un momento de concentración y de responsabilidad que no escucho nada. Esto es por lo que nos gusta ser entrenadores, es como una droga. Los futbolistas están un poco más nerviosos esta semana, es normal porque son jóvenes, yo les digo que tenemos que estar a la altura, no podemos ni montar un espectáculo ni entrar en guerra. Si se gana hacemos fiesta y si se pierde felicitamos al rival".

"Hemos conseguido una unión muy buena y el equipo ha demostrado tener hambre" Álvaro Martínez — Entrenador del Inter Leuka

El que se desmarca de los nervios y la inquietud es Álvaro Martínez. Él prefiere llamarlo "ganas", ya que el objetivo principal era disfrutar del torneo y desempeñar un buen papel. El siguiente reto será llevarse la copa y el técnico no esconde la ilusión. Conscientes de la cita y el escenario que tendrán enfrente, Inter Leuka tratará de disfrutar el partido porque difícilmente se va a poder repetir un duelo de tal magnitud.

Donde también coinciden ambos entrenadores es en la desilusión que generó no poder disputar la gran final en el Rico Pérez. Parte de ese empuje que ha llevado a ambos conjuntos a esta instancia del campeonato venía motivada por el hecho de pisar y jugar en el feudo herculano. Eso sí, sin desmerecer al Antonio Solana, los dos preparadores lo califican como un "gran campo que albergará una fiesta al fútbol alicantino".

"Los jugadores tienen ganas de demostrar y yo, a nivel personal, también" Víctor Camblor — Entrenador del Villajoyosa

Mientras que Álvaro Martínez se define como ambicioso, Víctor Camblor destaca su capacidad para maximizar el nivel de sus futbolistas. Dos entrenadores diferentes y dos formas de entender el fútbol completamente dispares se verán las caras en la gran final, pero, para ello, se ha dejado atrás un largo camino de trabajo en la sombra. Sobre esto hace hincapié Camblor, ya que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda y el equipo se ha sustentado gracias al amor por el deporte y a la labor, totalmente altruista, del propio técnico.

"Llegar a la final no era nuestra principal intención, de hecho, por parte del club no se nos ponía ese objetivo como tal. Sí que es cierto que desde que confeccionamos el equipo ya vi la ilusión que había en todos los chicos. Era tan grande que pensaba que nos podía dar para llegar a este punto. Hemos hecho méritos para ello, al igual que el Villajoyosa. No todo es casualidad", comentaba Álvaro Martínez.

Su contrario, Víctor Camblor, fue consciente del nivel de su equipo tras verlo en el primer partido ante el Muchamiel. "Nos costó porque ganamos 1-0, pero en ese momento nos dimos cuenta de que habíamos creado un muy buen equipo. Si somos capaces de seguir unidos, de que no se nos caiga la gente y no se lesione nadie podremos empezar a ilusionarnos".