La final del Mundial 2030, más lejos de España

Gianni Infantino está exprimiendo al máximo la presidencia de la FIFA en este Mundial 2026. El mandatario suizo se ha perdido muy pocos partidos del torneo que este domingo se resolverá en Nueva Jersey, en una finalísima entre España y Argentina que paralizará al mundo futbolístico.

Infantino estará presente, no podría de ser de otra forma, en East Rutherford, en el duelo que se celebrará en el MetLife Stadium, aunque el máximo rector de la FIFA ya trabaja en silencio en la reelección. El organismo que dirige el fútbol mundial celebrará sus comicios el próximo mes de marzo en la localidad de Rabat. La elección de la capital marroquí, sin embargo, se ha interpretado como un guiño a Marruecos, coorganizador del Mundial 2030 y, ahora mismo, candidato principal a albergar la final del mencionado campeonato.

¿Candidato único?

El presidente de la FIFA podría presentarse a la reelección como único candidato. Actualmente, ningún otro representante de las 211 federaciones que conforman la FIFA ha dado un paso adelante para medirse al helvético en las votaciones que tendrán lugar en marzo. Sin embargo, la UEFA está sondeando entre sus miembros si alguien tendría la voluntad de desafiar a Infantino en las elecciones. Las relaciones entre ambas organizaciones no pasan por su mejor momento y la confederación europea trabaja para colocar a uno de los suyos al frente de la FIFA.

Entre los posibles candidatos empiezan a aparecer perfiles de distinto calibre. Algunos permanecen alejados del foco mediático, aunque cuentan con un peso específico en los despachos del fútbol internacional. Otros, en cambio, son figuras de primer nivel, como el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaifi, en un congreso de la UEFA en 2019 / FABIO FRUSTACI

Su nombre gana fuerza en los círculos del fútbol como un dirigente con el perfil adecuado para optar a la presidencia de la FIFA. Al frente de un gran club europeo como el Paris Saint-Germain, con una estrecha vinculación a la UEFA, influencia entre los clubes a través de la Asociación Europea de Clubes (ECA) y presencia en la Confederación Asiática de Fútbol gracias al peso de Qatar, Al-Khelaïfi reúne sobre el papel varios de los requisitos que se consideran idóneos para aspirar al máximo cargo del fútbol mundial.

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Al-Khelaïfi parece el candidato idóneo, pero el dirigente del PSG no parece por la labor. Según informa 'RMC' de fuentes cercanas al mandatario catarí, 'NAK', como se le conoce en los círculos íntimos por sus siglas, no tiene ninguna intención de dejar su despacho en el Parque de los Príncipes. "Todo este revuelo mediático, surgido de la nada, es ridículo: se mencionan nombres a diestro y siniestro. Nasser no tiene ninguna ambición, ninguna intención, ningún interés, y seguirá apoyando discretamente a todas las instituciones del fútbol mundial y europeo", reconocen.

Fuente: Sport