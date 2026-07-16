El Horneo Alicante debutará en la 2026-2027 contra el Torrelavega en casa

El Horneo Alicante ya conoce el calendario de la liga Asobal 2026-2027. El conjunto dirigido por Roi Sánchez iniciará la competición el 12 de septiembre en el pabellón Pitiu Rochel, donde recibirá al Bathco BM Torrelavega en el estreno liguero de su segunda temporada consecutiva en la élite del balonmano español.

Tras conocerse el calendario, el técnico del equipo alicantino ha realizado una primera valoración en la que reconoce la exigencia del inicio de campeonato. "Es un calendario duro en el comienzo. Las primeras jornadas son tremendamente complicadas, tanto por los desplazamientos a canchas difíciles como por los partidos en casa ante equipos que la temporada pasada terminaron en la parte alta de la clasificación y que, además, disputarán competición europea", explica Sánchez.

Javier Borragán celebra un gol / EÓN

A pesar de considerar que el sorteo no ha sido especialmente favorable para los intereses del Horneo Alicante, Roi Sánchez afronta este reto con optimismo. "No hemos tenido suerte con el calendario, pero al final hay que jugar contra todos. También es una buena forma de medirnos desde el principio frente a equipos muy ambiciosos y comprobar dónde estamos para intentar sumar puntos".

El entrenador gallego destaca además que la segunda vuelta será, sobre el papel, más favorable para los alicantinos, al disputar ocho encuentros como locales, aunque recuerda que "la liga nunca sabes dónde va a colocar a cada equipo".

Toda la atención está ya centrada en el estreno ante el Bathco BM Torrelavega, un rival al que el técnico tiene un profundo respeto. "Es un equipo que lleva haciendo las cosas muy bien en los últimos años, se ha reforzado muy bien y además jugará competición europea. Tendremos que estar a un gran nivel para poder puntuar en ese primer partido".

Con casi dos meses de preparación por delante, el Horneo Alicante ya trabaja con la vista puesta en un nuevo curso en la liga Asobal. "Tenemos toda la temporada por delante y la afrontamos con muchísima ilusión", concluye.

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Calendario exigente

El calendario deparará un exigente inicio para el Horneo EÓN Alicante, que tras recibir al Bathco BM Torrelavega en la jornada inaugural visitará al BM Caserío Ciudad Real antes de afrontar otro gran reto en casa frente al Fraikin BM Granollers. En la cuarta jornada llegará una de las citas más esperadas de la temporada con la salida al Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça (3 de octubre), mientras que el vigente campeón visitará el Pitiu Rochel en la 19ª jornada, prevista para el 6 de marzo de 2027.