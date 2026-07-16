Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial AlicanteEl tiempo en AlicanteEl Misteri en LondresFallecido Santa PolaBarcala elecciones 2027El Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Baloncesto

El Lucentum ficha al alero camerunés Choh

El conjunto alicantino refuerza su juego exterior con un baloncestista físico y versátil

Choh, nuevo refuerzo del Lucentum Alicante

Choh, nuevo refuerzo del Lucentum Alicante / CR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor Pérez

Víctor Pérez

Alicante

El Lucentum Alicante continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y este jueves ha anunciado la incorporación de Tamenang Choh, alero internacional camerunés que llega para aportar potencia física y versatilidad, con capacidad para desempeñar múltiples funciones en ambos lados de la pista.

Con 1,98 metros de altura, Choh combina físico, velocidad y una gran intensidad defensiva. Formado en Brown University, el nuevo jugador del Lucentum completó una brillante carrera universitaria en la que fue capitán de su equipo, elegido en tres ocasiones en el segundo quinteto de la Ivy League y recibió la distinción NABC All-District Second Team en su última temporada.

Posteriormente, a lo largo de su trayectoria profesional ha defendido las camisetas de CSKA Sofía, Antibes Sharks, SparkassenStars Bochum, Kobrat y Canterbury Rams, acumulando experiencia en Bulgaria, Francia, Alemania, Finlandia y Nueva Zelanda.

Además, Choh es internacional absoluto con Camerún, selección con la que ha disputado el AfroBasket y los clasificatorios para el Mundial de 2027. "Es un jugador total, se caracteriza por su capacidad para aportar en todas las facetas del juego. Su potencia en las penetraciones, presencia en el rebote, facilidad para generar juego desde el poste alto y compromiso defensivo le convierten en un jugador muy completo", asegura el club lucentino en la nota de su presentación.

Noticias relacionadas

En su última temporada universitaria, el camerunés lideró a Brown con 14,3 puntos, 8,2 rebotes y 3,1 asistencias por encuentro, firmando cinco dobles-dobles y alcanzando registros como 30 puntos y 12 rebotes frente a Yale o 21 rebotes ante Bryant, antes de trasladar ese rendimiento al baloncesto profesional.

Así es el nuevo jugador del Lucentum

  • Nombre: Tamenang Choh
  • Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1998
  • Altura: 1,98 metros
  • Posición: Alero
  • Nacionalidad: Camerunesa

Estadísticas en sus últimas temporadas (Bochum, Kobrat y Canterbury Rams)

  • 49 partidos disputados
  • 19,1 puntos por partido
  • 8,2 rebotes por partido
  • 4,5 asistencias por partido

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar
  2. Dos averías dejan sin luz a 30.000 abonados en Alicante y provocan incidencias por toda la ciudad
  3. Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
  4. Una denuncia en San Vicente destapa una trama de falsos alquileres con estafados en varias provincias
  5. Renfe cambia las reglas para viajar con perro desde Alicante: hasta 40 kilos y asiento junto a la ventanilla
  6. El gobierno de Barcala anula a última hora una reunión con los operarios que cuestionan los detalles del hallazgo de la Venus de Alicante
  7. La Fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para el alcalde de Orihuela por fraude fiscal en un juicio visto para sentencia
  8. La Aemet mantiene los avisos por calor en Alicante: hasta 38 grados y riesgo de tormentas con granizo este fin de semana

Poeta Quintana, cultura de barrio también contra el calor

Poeta Quintana, cultura de barrio también contra el calor

Así ha sido la jornada "Quintana deportiva" en Alicante

Alejandro Dumas, escritor: “Toda la sabiduría humana se resume en estas dos palabras: esperar y confiar”

Alejandro Dumas, escritor: “Toda la sabiduría humana se resume en estas dos palabras: esperar y confiar”

Barcala, tras ser proclamado alcaldable para 2027: "Tengo ilusión por seguir transformando la ciudad de Alicante"

Barcala, tras ser proclamado alcaldable para 2027: "Tengo ilusión por seguir transformando la ciudad de Alicante"

Anaximandro de Mileto, filósofo: "La naturaleza busca siempre el equilibrio"

Anaximandro de Mileto, filósofo: "La naturaleza busca siempre el equilibrio"

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

DIRECTO | Feijóo anuncia a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia

Detenido en Albatera el responsable de un punto de venta de droga que operaba desde una vivienda

Detenido en Albatera el responsable de un punto de venta de droga que operaba desde una vivienda
Tracking Pixel Contents