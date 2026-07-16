Baloncesto
El Lucentum ficha al alero camerunés Choh
El conjunto alicantino refuerza su juego exterior con un baloncestista físico y versátil
El Lucentum Alicante continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y este jueves ha anunciado la incorporación de Tamenang Choh, alero internacional camerunés que llega para aportar potencia física y versatilidad, con capacidad para desempeñar múltiples funciones en ambos lados de la pista.
Con 1,98 metros de altura, Choh combina físico, velocidad y una gran intensidad defensiva. Formado en Brown University, el nuevo jugador del Lucentum completó una brillante carrera universitaria en la que fue capitán de su equipo, elegido en tres ocasiones en el segundo quinteto de la Ivy League y recibió la distinción NABC All-District Second Team en su última temporada.
Posteriormente, a lo largo de su trayectoria profesional ha defendido las camisetas de CSKA Sofía, Antibes Sharks, SparkassenStars Bochum, Kobrat y Canterbury Rams, acumulando experiencia en Bulgaria, Francia, Alemania, Finlandia y Nueva Zelanda.
Además, Choh es internacional absoluto con Camerún, selección con la que ha disputado el AfroBasket y los clasificatorios para el Mundial de 2027. "Es un jugador total, se caracteriza por su capacidad para aportar en todas las facetas del juego. Su potencia en las penetraciones, presencia en el rebote, facilidad para generar juego desde el poste alto y compromiso defensivo le convierten en un jugador muy completo", asegura el club lucentino en la nota de su presentación.
En su última temporada universitaria, el camerunés lideró a Brown con 14,3 puntos, 8,2 rebotes y 3,1 asistencias por encuentro, firmando cinco dobles-dobles y alcanzando registros como 30 puntos y 12 rebotes frente a Yale o 21 rebotes ante Bryant, antes de trasladar ese rendimiento al baloncesto profesional.
Así es el nuevo jugador del Lucentum
- Nombre: Tamenang Choh
- Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1998
- Altura: 1,98 metros
- Posición: Alero
- Nacionalidad: Camerunesa
Estadísticas en sus últimas temporadas (Bochum, Kobrat y Canterbury Rams)
- 49 partidos disputados
- 19,1 puntos por partido
- 8,2 rebotes por partido
- 4,5 asistencias por partido
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