MUNDIAL 2026
Máxima precaución con Lamine Yamal
El internacional del FC Barcelona se ejercitó separado del grupo junto a Pedro Porro
Lamine Yamal está realizando un gran esfuerzo en este Mundial del 2026. El internacional del Barça llegó saliendo de una lesión y lo ha dado todo en los minutos que ha jugado en todos los encuentros del torneo para ayudar a la selección.
Lógicamente, el cansancio se acumula y los servicios médicos de la Federación van con pies de plomo con el jugador barcelonista. No le fuerzan en absoluto y este jueves se ha ejercitado por su lado, junto a Pedro Porro, sobre el césped de la ciudad deportiva del Red Bull de Nueva York.
Lamine saltó con el resto de compañeros y en el momento de los rondos se apartó para trabajar sobre una colchoneta. Realizó estiramientos y trabajo individualizado ya con el pensamiento en la final del domingo en Nueva Jersey.
El futbolista estará plenamente preparado para disputar el duelo ante Argentina en el que España se juega su segunda estrella. Lamine está muy motivado y con unas enormes ganas de coronarse como campeón del mundo.
Pedro Porro también OK
La situación de Pedro Porro tampoco es alarmante. El extremeño tiene cargados isquiotibiales y también estará el domingo sobre el terreno de juego.
La precaución también manda sobre el MVP de la semifinal frente a Francia y es mejor no forzar a un futbolista que atraviesa por un momento muy dulce de forma.
Luis de la Fuente, el técnico, se ha acercado para conversar con ambos con tranquilidad antes de centrarse en el resto de 24 futbolistas.
Fue un entrenamiento para soltar las piernas, más intenso para los que no participaron ante Francia y más liviano para los que fueron titulares.
Fuente: Sport
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