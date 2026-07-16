Así podrás seguir en directo las grandes competiciones de GRAVITEO

El gran atractivo de las retransmisiones será el Campeonato de Europa de Escalada Boulder, una de las citas continentales más importantes del calendario y que reunirá a algunos de los escaladores mejor clasificados del ranking europeo. La competición promete un espectáculo de máximo nivel con la presencia de algunos de los referentes de esta disciplina, que pelearán por las medallas en una prueba que llega a GRAVITEO como uno de los grandes eventos del festival. Las semifinales y finales podrán seguirse en directo a través del canal oficial de World Climbing Europe en YouTube (https://www.youtube.com/@worldclimbingeurope).

Horario de escalada

10:00 – 12:30 Men and Women semi-finals

15:30 Presentation Men finalists + observation

15:45 – 17:05 Men’s Final

Afterwards - Flower Ceremony Men

17:15 Presentation Women finalists + observation

17:30 – 18:50 Women’s Final

Afterwards - Flower Ceremony Women

19:00 Awarding Ceremony European Championship

19:15 Awarding Ceremony Overall Europe Series Ranking

Además de la escalada, GRAVITEO también ofrecerá retransmisiones de competiciones de la Federación Española de Patinaje, cuya disciplina se confirmará próximamente. Todas ellas podrán seguirse en directo desde el canal oficial de la federación en YouTube (https://www.youtube.com/@fedpatinaje), ampliando así la oferta para los aficionados a los deportes urbanos. Todas las retransmisiones serán gratuitas y estarán disponibles en directo a través de YouTube, facilitando que cualquier aficionado pueda seguir desde casa algunos de los momentos más espectaculares del festival. Queda así:

STREAMINGS

VIERNES 17. De 17:00h a 00:00h / Semis + Finals SKATEBOARDING Street

SÁBADO 18. De 17:00h a 21:45h / Semis SKATEBOARDING Vert + Aereo más Alto

DOMINGO 19. De 09:00h a 13:30h / Finales ROLLER FREESTYLE Vert De 11:30h a 13:30h / Finales SKATEBOARDING Vert De 13:45h a 19:00h / Finales SCOOTER Street

La competición concluirá con la ceremonia de entrega de medallas.

Y para quienes prefieran vivir la experiencia en persona, el acceso a GRAVITEO también es gratuito, aunque es necesario realizar un registro previo a través de la página web oficial del festival