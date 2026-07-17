Alicante bulle con los preparativos del España-Argentina de la final del Mundial

Descontando horas. La posibilidad de bordar una segunda estrella sobre el escudo de la camiseta de España este domingo tiene a Alicante en tensión, bullendo, ultimando los preparativos para vivir una noche histórica. Nadie se lo quiere perder y todo el mundo tratará de compartirlo con alguien, de festejarlo, si es posible, de una forma coral, multitudinaria. Frente a frente, dos nacionalidades, la española y la argentina, acostumbradas a celebrar en la calle, por eso la capital ultima los preparativos de la que está llamada a ser la final de fútbol más espectacular de cuantas se han vivido en la terreta por todos los alicientes que reúne.

El Ayuntamiento ha iniciado el vallado de la Fuente de Luceros, lugar habitual de festejo de victorias deportivas, para evitar que sea dañada por el frenesí mundialista. Al mismo tiempo, para concentrar al público y garantizar la seguridad en el momento del partido, que arranca a las 21:00 horas, ha anunciado la instalación de pantallas gigantes tanto en el Centro de Tecnificación de Alicante como en la Plaza de Toros, además de la que se montará en el Puerto, en la zona conocida como El Muelle Live, dentro de lo que se dio en llamar en su día zona Volvo.

Captura del mensaje del alcalde Luis Barcala con el anuncio de las tres pantallas gigantes que habrá este domingo para ver la final en Alicante ciudad. / INF

La rojigualda gana por goleada en los balcones y fachadas, pero el número banderas albicelestes prolifera con el paso de las fechas. Dos hinchadas hermanadas por el idioma y por una pasión inusitada por el balompié que comparten mitos desde tiempos inmemoriales. El planeta fútbol orbitará el domingo en torno a dos formas de entender el juego y solo una triunfará. Si Argentina gana, sumará su cuarto cetro mundial. Es la séptima vez que se ve en una tesitura igual. Para los hombres de Luis de la Fuente será la segunda vez tras la ganada en 2010, en Sudáfrica. Cuando la pelota eche a rodar, cada cual velará por lo suyo en una ciudad que está viviendo este Mundial de una forma excepcional.

Un chollo para los bares... y un drama para los restaurantes

El duelo hispanoargentino que tendrá lugar en la neoyorquina New Jersey, se seguirá en todo el mundo con devoción. Los principales beneficiados, los bares y terrazas que sembrarán la capital de pantallas más o menos grandes para atraer al mayor número de clientes posibles. Para ellos, que el Mundial haya dado cobijo a más selecciones que nunca, ha sido tremendamente positivo. Y aunque la activación del modo hincha ha ido creciendo de manera gradual, exponencial con la llegada y el paso de las eliminatorias después de una primera fase eterna, lo que se espera vivir este domingo será "el evento del año para la hostelería con televisión", asegura Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa).

Alicante se prepara para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina / Rafa Arjones

"Está siendo una locura casi desde el inicio del campeonato, pero es que ahora se conjuga todo para que lo que suceda el domingo sea histórico para la hostelería. La hora es perfecta, las selecciones que se enfrentan, la temperatura, el día de la semana que es... Todo favorece", admite Galdeano, convencido de que, aunque la instalación de pantallas gigantes multitudinarias "nos reste público, hay tanta expectativa y tanta gente, que no creo que eso nos afecte de manera negativa porque lo que se está viviendo es una auténtica pasada", reitera el máximo dirigente de Alroa.

En esa misma línea se expresa Irene Mas, convencida de que la gente no dejará de ir a los bares por estar en el Centro de Tecnificación o la Plaza de Toros. "Quien tiene costumbre de ir a su lugar de siempre, repetirá sin duda. Las reservas están disparadas, el lleno va a ser absoluto", detalla la vicepresidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Aphea). "Por nosotros, ojalá durara todavía más el mundial. Porque aunque los españoles son los que más lugar ocupan, los ingleses, los argentinos, los noruegos, colombianos... también reúnen a muchos seguidores que ven los partidos de sus selecciones disfrutando en nuestros locales", defiende Mas.

Anuncio con la modificación del horario de cierre de un supermercado el día de la final España-Argentina. / Rafa Arjones

Sin tele no hay negocio... pero sí derechos laborales

Pero la felicidad nunca es plena. En el lado contrario, dentro del mismo sector, están los restaurantes, que están acusando la duración excesiva de un evento que les vacía las salas en un momento importante del verano. "Nosotros no podemos poner pantallas, no nos dejan, y la gente no entra en los días de partido. Y ha habido muchos. Nos ha restado bastantes clientes. Como españoles queremos que gane España, claro, celebrarlo bien, pero también estamos deseando que se acabe para recuperar la normalidad en las reservas", sostiene Gabriela Córdoba, máxima representante de la Asociación de Restaurantes de Alicante (Ara).

La mayoría de comercios y supermercados que abren el domingo han modificado sus horarios de cierre. Los han adelantado para no hacerlos coincidir con el partido y, sobre todo, para que los trabajadores y trabajadoras también puedan sumarse al disfrute de seguir en directo, con su gente, una cita histórica que va a paralizar la ciudad, seguramente dos países, el tiempo que se prolongue un envite sin precedentes en la historia de los mundiales de fútbol.

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Pase lo que pase al final, levante quien levante la copa del campeón del mundo, habrá fiesta en la ciudad y durará mucho. Todo está listo para que no haya que lamentar desastres, pero el despliegue policial por el centro de la capital será notable dado que la euforia mal entendida puede desembocar en percances y altercados que se desea no sucedan. Toca reforzar la seguridad y el operativo conjunto de las Fuerzas de Seguridad municipales y nacionales está listo para ser desplegado.