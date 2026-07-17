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Festival deporte urbano

Arranca Graviteo: “El deporte urbano es un estilo de vida, es compañerismo, es pasárselo bien”

Graviteo abre sus puertas al público con el mejor deporte urbano y una potente oferta cultural en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Un skater en la barandilla del 'skatepark' de Graviteo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Un skater en la barandilla del 'skatepark' de Graviteo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. / Valentí Enrich / SPO

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Begoña González

Begoña González

Barcelona

A las 9 de la mañana ya bullía la actividad en el ‘skatepark’ y el ‘half pipe’ instalados para el festival Graviteo en el Circuit de Barcelona Catalunya. Los deportistas, en su primera sesión de entrenamiento, ya planchaban trucos con la mirada puesta en las competiciones de este fin de semana y la ilusión de conseguir subirse a lo más alto del podio. Sus familiares y acompañantes llenaban los espacios de sombra vigilando de cerca sus progresos. “Es genial tener competiciones como Graviteo por fin cerca de casa. Para competir, normalmente nos tenemos que ir fuera. Mi hija compite mucho en Noruega y mi hijo en Dinamarca”, comenta la madre de dos patinadores.

“Que tengan eventos como estos en casa ayudará mucho a que hay cada vez también más competidores y, sobre todo, más chicas. Este deporte se está profesionalizando cada vez más pero todavía es complicado conseguir aportaciones económicas para cubrir los gastos de competir”, señala. Graviteo se presenta como un escaparate para los deportistas y sus fans, que podrán verlos de cerca en todo momento y compartir con ellos los espacios del festival.

En ese sentido, los deportistas presentes en la competición de este fin de semana celebran la iniciativa de Graviteo y el ambiente que se respira en el Circuit de Catalunya. “El deporte urbano todavía no está presente en la mentalidad popular, es ‘underground’ y eso es parte de su gracia. El ambiente aquí no es tan tóxico como en otros deportes. No hay peleas por ser de diferentes equipos”, aseguran Kim y Max, dos patinadores de Ripollet que han venido uno a competir y el otro a acompañar a su amigo.

Deporte en expansión

Como ellos, la mayoría de los asistentes destaca el ambiente de camaradería y respeto que hay entre los participantes. “Al final es un deporte que nace de bajar a la calle con tus amigos y practicar, eso es el deporte urbano”, añaden, aunque celebran también que recientemente el ‘scooter’ haya sido aceptado finalmente como disciplina en los X-Games. “Estos deportes ahora están en su mejor momento. El ‘skate’ ya es olímpico, y no deja de crecer”, explica Darío. Junto con Daniel y Lucas, han venido a competir y ver a sus compañeros de plazas y barandillas este fin de semana.

Una de las patinadoras de Graviteo realiza un truco en la 'half pipe'.

Una de las patinadoras de Graviteo realiza un truco en la 'half pipe'. / Valentí Enrich / SPO

“La gente piensa que es muy arriesgado el deporte urbano, porque hay caídas, pero estos deportes te enseñan a levantarte cada vez que te caes”, añaden. La espectacularidad de los trucos fascina y asusta por igual al público que aplaude y disfruta del ‘show’ desde primera hora de la mañana. Festivales como Graviteo ayudan a acercar estas disciplinas a un público general que en ocasiones todavía no los comprende. “Los que no conocen el deporte urbano al final creen que somos tíos que vamos rompiendo mesas y mobiliario urbano por ahí. Nada que ver”, señalan.

Más allá del deporte urbano

“El deporte urbano es un estilo de vida, es compañerismo, es pasárselo bien”, resaltan los patinadores. En Graviteo, además, pasárselo bien no es solo cosa de patinadores, pues la oferta de actividades y activaciones de los patrocinadores son para todos los gustos. “Poder probar un Cupra por el mítico trazado por el que corren pilotos de Fórmula 1 y MotoGP es una experiencia espectacular. Jamás hubiera pensado que tendría la oportunidad de probarlo”, asegura Joan.

Acaba de bajarse del Cupra Raval con el que ha dado dos vueltas al circuito de Montmeló y sigue en ‘shock’. “Qué pasada”, atina a comentar. Además del test drive, los asistentes al espacio Cupra podrán probar simuladores de conducción y jugar con la realidad virtual de su 'padel experience'. "El ambiente es espectacular, buena música, buen deporte y gente agradable. ¿Qué más se puede pedir?", resume Joan.

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El evento, de entrada gratuita mediante registro previo, reunirá durante tres días en un mismo espacio a deportistas olímpicos, medallistas internacionales y referentes de distintas disciplinas urbanas, convirtiéndose en un punto de encuentro para la élite deportiva y el público general. Organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat-Generalitat de Catalunya, la Fundación Deporte Joven, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, contará con el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel y hohes C

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Fuente: El Periódico

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