Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagones AlicantePlantón Les NausMujer herida vaquillaAguas fecales MorairaPerros RenfeEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

FICHAJES

El Atlético le cierra la puerta del Barça a Julián Álvarez: "No aceptaremos 100 millones, ni 150, ni 200"

"Se lo hemos manifestado al jugador, al agente y al presidente del Barça", afirma Miguel Ángel Marín en declaraciones a los medios del club

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

"No aceptamos la oferta 100 millones de euros, ni aceptaremos una 150 ni de 200". El Atlético de Madrid ha fijado una postura de máximos sobre Julián Álvarez frente a la presión del Barça para hacerse con sus servicios. Su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, ha realizado unas tajantes declaraciones a los medios del club en las que confirma su voluntad de que el delantero argentino continúe en el club esta temporada. Si cumple el órdago lanzado, el Barça se puede olvidar definitivamente de su fichaje.

"Se lo hemos manifestado al jugador, al agente y al presidente del Barça", explica Gil Marín, apelando a Joan Laporta y a sus declaraciones sobre que la oferta de 100 millones que envió al Atlético hace unas semanas "no es infinita". "La única respuesta posible es que nuestra respuesta sí es infinita. No queremos transferirlo", explica el dirigente rojiblanco.

Gil Marín responde así en primera persona a las declaraciones de Julián Álvarez durante el Mundial, en las que manifestó que "lo mejor para todos es un traspaso", argumentando que deseaba cumplir su "sueño", en referencia a jugar en el Barça, aunque sin mencionar al club azulgrana en ningún momento.

Noticias relacionadas

"Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético. Queremos seguir contando con él", ha profundizado Gil Marín, invitando al Barça a buscar el relevo de Lewandowski en otro lugar.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJ confirma las multas de Costas contra los vecinos que protegen con piedras las casas de playa de Babilonia en Guardamar
  2. La concejala de Cultura borra la fecha del hallazgo de la Venus de Alicante tras la revelación de los operarios
  3. Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja
  4. La playa de San Juan en Alicante, una guardería para 40 rayas látigo
  5. Salvar al padre Juan: Relleu se moviliza contra el traslado de su cura, el refugiado de Ruanda que quería ser soldado
  6. Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la A-70 en Sant Joan d'Alacant y en la A-31 a su paso por Petrer
  7. El Campello suspende el castillo de fuegos en las fiestas del Carmen y lanza un aviso sobre la asistencia a la misa
  8. El vicesecretario de Alicante declara que pidió eliminar los nombres de cargos del informe sobre Les Naus “por discreción”

La rotura de vallas en Miriam Blasco compromete la seguridad al paso del TRAM

Rescatan a un joven de la Cruz de la Muela de Orihuela tras sufrir un golpe de calor

Rescatan a un joven de la Cruz de la Muela de Orihuela tras sufrir un golpe de calor

Paquetes veterinarios en Elche desde 20 euros para incentivar la vacuna de la rabia

Paquetes veterinarios en Elche desde 20 euros para incentivar la vacuna de la rabia

Las mejores imágenes del Día del Pájaro de Orihuela

Las mejores imágenes del Día del Pájaro de Orihuela

Monóvar inicia los trámites para construir un nuevo colegio Escriptor Canyís

Monóvar inicia los trámites para construir un nuevo colegio Escriptor Canyís

La empresa de calzado de Elche que ha conquistado el corazón de la cantante Ana Mena

La empresa de calzado de Elche que ha conquistado el corazón de la cantante Ana Mena

No es que tu gato solo busque calor: cuando se acuesta sobre tu ordenador también quiere llamar tu atención

Seis meses de cárcel por no hacer la prueba de drogas tras entrar en un camino cortado por una romería en Monforte del Cid

Seis meses de cárcel por no hacer la prueba de drogas tras entrar en un camino cortado por una romería en Monforte del Cid
Tracking Pixel Contents