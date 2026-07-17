Crece el número de pantallas gigantes para ver el España-Argentina de la final del mundial

El Ayuntamiento de Alicante repetirá la fórmula que está trayendo suerte durante este Mundial e instalará una pantalla gigante, además de los dos videomarcadores del Centro de Tecnificación, para seguir en directo el duelo de la selección española en la final soñada frente a la defensora del título: la tricampeona Argentina. Se podrá acceder a las instalaciones del Monte Tossal una hora antes de iniciarse el encuentro, que comenzará a las 21 horas. El ingreso al pabellón es libre. El Ayuntamiento habilita localidades en la pista de juego y también en las dos plataformas de gradas ubicadas frente al videowall. Está previsto habilitar esta vez, también, las dos situadas detrás de la canasta con una visión algo menos nítida.

Instalación de la pantalla gigante en el Centro de Tecnificación de Alicante. / INF

De mismo modo, también se ha anunciado que para seguir en directo el partido que decidirá este Mundial de fútbol , se ubicará otro pantallón popular en la Plaza de Toros de la capital, también de acceso gratuito para quienes prefieran ir a verlo allí. Y como en las dos citas anteriores de la Roja, el puerto de Alicante, en la zona conocida como Muelle Live (antigua zona Volvo). "En la última ocasión, con motivo de la Eurocopa, nos reunimos a animar a la Roja en la Plaza de Toros y ahora lo haremos también en el Centro de Tecnificación, cuyas instalaciones y medios técnicos siguen mejorando con nuevas pantallas y otros recursos", ha recordado el alcalde Luis Barcala.

Seguir con el éxito

Cerca de cuatro mil personas se reunieron en el Pedro Ferrándiz el martes para dar aliento a la Roja en su enfrentamiento con Francia por una plaza en duelo que enfrenta a los vigentes campeones de América y Europa. El incremento de público al CT ha sido gradual con el paso de las eliminatorias, por lo que se espera que este domingo, a las 21:00 horas, se rebase esa última cifra de asistencia al pabellón en el que habitualmente disputa sus partidos de liga el HLA Alicante.

La afición alicantina disfruta con la Roja en el Centro de Tecnificación. / PILAR CORTÉS

El ingreso al recinto, gratis para todo el mundo, se realiza por uno de los laterales del Pedro Ferrándiz, no por el acceso principal. Hay habilitado un servicio de restauración, aunque está terminantemente prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Miembros de la Policía Local velan por la seguridad dentro del pabellón durante el transcurso de la retransmisión.

Así se vivió la victoria de España y la desolación de Francia: la pasión de dos aficiones en imágenes. / Rafa Arjones

Toda la provincia volcada

El resto de municipios también se suma al deseo de vivir este evento deportivó histórico en la calle, de modo coral, en grupo. Es el caso de La Nucía, que anuncia una pantalla gigante en la Plaça Major con entrada libre. Habrá animación previa, desde las 19 horas, y contará con servicio de barra dels Majorals 2027- Penya El Descontrol. Se habilitará un espacio con más de 600 sillas para ver en directo la final del mundial a partir de las 21 horas. En Elche, el videowall para la ciudadanía se instalará en la Plaza Baix.

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Anuncio de la pantalla gigante en La Nucía. / INFORMACIÓN

España partía entre las favoritas a la victoria en este Mundial, el que le puede otorgar su segunda estrella de campeón tras la obtenida en Sudáfrica en 2010. La Roja cuenta en su palmarés con cuatro Eurocopas: la de 1964, celebrada en España, la de 2008 en Austria, la de 2012 en Polonia y la última celebrada, la de 2024, conseguida en Alemania. Además, se impuso en la Nations League de 2023, al margen de haber sido subcampeona en las ediciones de 2021 y 2025 de este torneo de nuevo cuño. Es la segunda final mundialista para la Roja, la séptima para la albiceleste, que posee tres coronas mundiales y este domingo aspira a sumar la cuarta, la segunda con Leo Messi como líder de la selección.