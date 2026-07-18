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FÓRMULA 1

Alonso penaliza por un cambio de batería y saldrá último en Bélgica

Lando Norris y Lance Stroll han recibido 10 puestos de penalización por cambiar elementos de la unidad de potencia y Hadjar y Alonso, con más posiciones de sanción, se verán relegados al fondo de la parrilla este domingo en Spa

Fernando Alonso, en el coche de Aston Martin este sábado en Spa

Fernando Alonso, en el coche de Aston Martin este sábado en Spa / Aston Martin F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Fernando Alonso saldrá último este domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Y no será únicamente en base al pobre rendimiento de Aston Martin, sino a los cambios introducidos por el equipo británico en su unidad de potencia este fin de semana, que conllevan sendas sanciones para el asturiano y su compañero Lance Stroll.

En concreto, Alonso penalizará en la carrera del domingo por un cambio de batería en su monoplaza. Aston Martin ya superó hace tiempo las unidades máximas permitidas de este componente, por los problemas de fiabilidad del motor Honda a principio de curso. Este elemento y otros cambios en la parte eléctrica suponen tantas posiciones de sanción que los comisarios han confirmado que el español partirá desde el fondo de la parrilla.

La nota de la FIA refleja que Alonso ha montado una nueva unidad de "acumulador de energía (batería), la quinta de las tres nuevas unidades permitidas para toda la temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1, una nueva unidad de control electrónico (PU-CE), también la quinta de las tres permitidas, y un nuevo componente auxiliar del motor (PU-ANC), el séptimo de los seis nuevos componentes auxiliares" para todo el año.

Junto a Fernando, en la última fila de parrilla estará Isack Hadjar, también sancionado con un cambio de motor. El francés de Red Bull ha montado su quinto motor de combustión interna, además del quinto turbocompresor y sistema de escape.

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Lance Stroll recibe 10 posiciones, por instalar un nuevo motor eléctrico, una unidad MGU-K de Honda. Por último, Lando Norris también fue sancionado con 10 puestos extra al montar su quinta batería de la temporada, aunque no completa.

Fuente: Sport

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