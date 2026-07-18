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MUNDIAL 2026

Esto cobrará cada jugador de España si gana el Mundial ante Argentina

España jugará la final del Mundial el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium ante Argentina. La Federación ya cerró en marzo con los capitanes la prima económica para los jugadores

Pedro Porro celebra su gol ante Francia

Pedro Porro celebra su gol ante Francia / EP

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David Boti

Barcelona

España disputará este domingo 19 de julio en New Jersey la final del Mundial 2026 ante Argentina, que remontó a Inglaterra (2-1). El duelo entre españoles y argentinos arrancará a las 21:00 horas en España.

El hecho de llegar al partido por el título mundialista viene de la mano de las famosas primas que cerraron los capitanes de la selección y la Real Federación Española de Fútbol. Dependiendo del resultado del partido, el montante económico que percibirá la RFEF y los jugadores varía sustancialmente.

Las primas del Mundial, ya cerradas desde marzo

Con la selección instalada en la final, vuelve a hablarse del dinero que puede llevarse cada futbolista. El colaborador de 'Tiempo de Juego', Miguel Ángel Díaz, explicó en la Cadena COPE que los capitanes cerraron las primas con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya en marzo, meses antes del arranque del torneo.

Rafael Louzan y Luis de la Fuente, en un acto

Rafael Louzan y Luis de la Fuente, en un acto / Europa Press

Este Mundial deja el mayor reparto económico de la historia de la competición. La FIFA entrega unos 44 millones de euros al campeón, una cifra sustancialmente superior a la de Catar 2022.

Del total del premio, el 45% iría directamente a los jugadores en caso de proclamarse campeones, lo que según Díaz supondría "un total de 865.000 brutos por futbolista".

Si pierden la final, 500.000 euros

Si España cae en la final, la FIFA reparte 28 millones de euros al subcampeón, de los que un 40% sería para la plantilla: unos 507.000 euros brutos por jugador.

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España vuelve a una final mundialista dieciséis años después de Sudáfrica 2010, donde levantó su único título. Enfrente estará una Argentina que buscaría el bicampeonato con Messi persiguiendo su despedida soñada del combinado albiceleste.

Fuente: Sport

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