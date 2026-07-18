Dani Mérida gana en Umag su primer título ATP

No hay que esperar más. Daniel Mérida, una de las irrupciones más potentes del tenis español en los últimos años, ha conseguido su primer título ATP. Ha sido en el Masters 250 de Umag, en Croacia, sobre tierra batida, después de imponerse en la final al bosnio Damjr Dzumhur en un encuentro que ha durado dos horas. El tenista del Club Atlético Montemar se ha impusto al número 108 del ranking mundial por 6-2, 5-7 y 6-2, lo que le permite ascender en la carrera de campeones hasta el puesto 69, un logro mayúsculo para un jugador que solo tiene 22 años.

La semana del madrileño afincado en Alicante ha sido excepcional. El viernes, en semifinales, volvió a dejar en claro su alto nivel competitivo al imponerse al argentino Román Burruchaga en dos mangas: 6-4 y 6-2. "Me estoy sintiendo muy bien toda la semana, jugando el mejor tenis de mi carrera y espero dar el 100% en la final", predijo Mérida antes de su gran cita en una semana en la que solo ha cedido un set. "Sabía que tenía el nivel, pero tengo que seguir trabajando en mi carrera", antes del duelo definitivo, el quinto seguido que la sumado en Umag.

Con esta victoria, y con 21 años y 10 meses de vida, el tenista de Montemar inscribe su nombre en los registros históricos del torneo al convertirse en el tercer finalista más joven de Umag en la presente década. Este récord de precocidad lo sitúa por detrás de dos de las máximas figuras del tenis actual: Carlos Alcaraz, que lo hizo con 18 años y 2 meses en 2021 (y repitió con 19 años y 2 meses en 2022), y el italiano Jannik Sinner, finalista con 20 años y 10 meses.

"Son grandes nombres así yo estoy feliz de estar en esa lista", dijo con una sonrisa. La de este sábado ha sido la segunda final ATP para Mérida en apenas siete torneos disputados en el circuito profesional. Batiendo a Dzumhur se quitó la espina de la derrota en Bucarest el pasado mes de abril ante el argentino Mariano Navone.

Gran semana en Croacia

Merida ha completado una semana inolvidable para él en la que apenas ha sufrido. Cuando el tanteador de la final estaba 6-2, 4-3 con su saque, todavía no había tenido que disputar ningún punto de break en contra. El bosnio logró romperle el servicio, pero el 'alicantino' siguió luchando. Eso no le privó de ceder su primera manga. En la tercera, a las dos horas de juego, con total suficiencia, selló el triunfo más importante de su incipiente carrera.

Dani Mérida devuelve una pelota de manera acrobática durante un partido sobre tierra batida. / Europa Press

Con este resultado, Mérida se asegura debutar este lunes en el Top 60 y convertirse en el quinto español mejor clasificado en el ranking ATP cuando hace solo un año era 233 del mundo…

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Un gran escaparate tenístico

El torneo de Umag ha tenido el privilegio de recibir en sus pistas a algunos de los mayores tenistas en la historia del deporte. La lista de campeones en la cita croata incluye a ex números uno mundiales como Muster, Carlos Moyà, Marcelo Ríos o Juan Carlos Ferrero; a ganadores múltiples de Grand Slam y ATP Masters 1000 como Wawrinka o Cilic; y campeones de Copa Davis como Verdasco, Davydenko o Robredo). Allí debutaron en el circuito ATP Carlos Alcaraz (campeón en 2021), Jannik Sinner y Holger Rune.