Inter Leuka se proclama campeón de la Copa San Pedro

Mejor manera de estrenarse imposible. Inter Leuka, en un partido que rozó la perfección táctica, se ha proclamado campeón de la Copa San Pedro en su 78ª edición. El primero en adelantarse fue el Villajoyosa gracias a un error defensivo, pero los campeones de la fase de Alicante capital no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento y a base de buen fútbol asestaron tres golpes que terminaron siendo letales. Se hizo justicia sobre el césped del Solana y David Martínez fue nombrado MVP.

Por fin había terminado la espera. Atrás queda un largo camino de rivales intensos, duelos apretados y retos complejos. La final de la Copa San Pedro es una fiesta del deporte alicantino y en su plato principal, Inter Leuka y Villajoyosa se medían las caras en un Antonio Solana que había abierto los brazos a la competición de fútbol amateur más antigua de Europa. Todo por decidir entre dos entidades con recorridos bien diferentes a lo largo de la historia de la competición. En la previa ambos entrenadores coincidieron en que el gran premio era llegar a la instancia final, sin embargo, sus jugadores no dieron la sensación de pensar lo mismo y desde el pitido inicial se lo dejaron todo sobre el verde.

Inter Leuka celebra el triunfo. / Claudia González Aracil

Con pirotecnia, homenajes y un saque de honor por parte de la Bellea del Foc arrancó un partido en el que Inter Leuka entró mejor. Quizás por nervios o presión al Villajoyosa se le resistieron los minutos iniciales, sin embargo, fueron los primeros en adelantarse. Tomás Pérez, delantero del conjunto vilero, aprovechó un error defensivo del cuadro rival para estrenar el marcador en un tanto de delantero puro, siempre atento al error. Reaccionó bien al golpe Inter Leuka y con la posesión del balón se hizo dueño y señor del partido durante la primera mitad. Las ocasiones se sucedían, pero el gol se resistió hasta el minuto 23 cuando Maverik Castro vio puerta tras una preciosa jugada combinativa.

Llegó la pausa de hidratación y a la vuelta el dominio de Inter Leuka se multiplicó. Mientras que el conjunto campeón de la fase de Alicante capital amasaba las jugadas de un lado al otro, su rival aguardaba agazapado en campo propio cualquier conato de contragolpe. Con el paso de los minutos la intensidad creció y con ello la polémica y los piques entre futbolistas. Mientras tanto, la hinchada de Inter Leuka se hacía notar en las gradas dejando claro que el premio recibido a mejor afición estaba más que justificado.

Pese a no controlar el ritmo del partido, el Villajoyosa cerró la primera parte más cerca del gol con una acción que evitó la defensa alicantina sobre la línea. Al descanso el espectáculo estaba servido y los presentes pudieron disfrutar de unos primeros 45 minutos con alternativas, buen fútbol y muchísima intensidad. Todo por decidir en la segunda mitad de la gran final.

Polémica y piques

Como no podía ser de otra forma, la polémica y los piques reaparecieron tras el paso por vestuarios. Si el dominio de Inter Leuka fue evidente durante los últimos minutos de la primera mitad, en la segunda esta superioridad fue todavía más notoria. Mereció el gol y se hizo justicia en botas de Sergi Capdevile. El mediapunta se hizo con el balón en el punto de penalti y no dudó en enviarlo a la escuadra de la portería. Tras el gol llegaron los mejores minutos de un Inter Leuka que empezó a disfrutar con el balón y con un Capdevile omnipresente en todas las zonas del campo.

En busca de soluciones Víctor Camblor recurrió a tres futbolistas de su banquillo, pero el partido estaba empezando a coger tintes muy oscuros para sus intereses. En cuestión de un minuto el Villajoyosa evitó primero un gol sobre la línea y acto seguido vio como David Martínez desperdiciaba una ocasión en boca de gol. El fútbol suele ser justo con quién se lo merece e instantes más tarde Inter Leuka amplió la distancia en el marcador desde el punto de penalti. No le pudieron los nervios a David Martínez y superó al meta vilero engañándole por completo.

La pausa de hidratación podría haber supuesto un punto de inflexión, pero los campeones de la fase de Alicante capital no dieron ningún tipo de opción a los vileros. Contemporizando con el balón dejaron pasar los minutos y sobre la bocina volvieron a ver puerta en botas de Esteban Alejandro Mosquera, al igual que el Villajoyosa gracias a Gregorio Javier González. En su primer año de vida, los chicos dirigidos por Álvaro Martínez levantaron el trofeo bajo el sonido de su gente y los fuegos artificiales.