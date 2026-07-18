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MUNDIAL 2026

Louzán, sobre los abucheos argentinos a De la Fuente: "No queremos polemicas"

El presidente de la RFEF defiende al seleccionador español en la previa de la final del Mundial: "Es un verdadero caballero, un señor"

Rafael Louzán: "El equipo está como una verdadera piña"

Rafael Louzán: "El equipo está como una verdadera piña"

Jordi Gil

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Jordi Gil

Jordi Gil

Nueva York (enviado especial)

Rafael Louzán restó importancia a los abucheos que Luis de la Fuente recibió este viernes en la previa de la final del Mundial 2026 por parte de aficionados argentinos. El presidente de la Federación Española de Fútbol aseguró en una atención a los medios de comunicación tras la suspensión del entrenamiento de la Roja previo al partido contra la albiceleste que "no queremos polémicas" y se mostró tranquilo con el ambiente en el MetLife Stadium. "Reinará el respeto", pronosticó.

“No hay ningún temor en este sentido. Será un partido muy bonito y no toca entrar en la polémica. Estas cosas pueden pasar, Luis es un verdadero caballero, un señor, y así me lo han dicho varias personas en un acto de la FIFA esta mañana. No solo ven el juego de España, también la humildad y la naturalidad con la que trabajamos en la Federación Española. Estamos convencidos de que mañana reinará el respeto entre las dos selecciones y eso es lo importante", valoró Louzán.

El máximo mandatario del fútbol español deseó "una gran victoria" y se mostró muy optimista con la consecución del título de campeón del mundo. "Hemos hecho méritos para ello, aunque aún faltan 90 minutos. Tengo muchísima confianza en los jugadores y el técnico, que sabe interpretar los partidos a las mil maravillas. Llevamos más de 40 días juntos y estamos deseando que llegue el día de mañana. El equipo es una piña y lo afronta todo con naturalidad, como si esta fuera como una concentración más a pesar de tener un gran reto por delante. En el año 2010 nos hicieron disfrutar mucho y ahora tenemos a una selección con un grado de solvencia quizás mayor. Juegan todos para todos, compiten en armonía…", apuntó.

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En una comparecencia en la que también felicitó a los medios de comunicación por su trabajo, Louzán recordó que será la primera final del Mundial "de habla íntegramente hispana" de los últimos 96 años, "desde el Uruguay-Argentina" de 1930. "Vamos a hablar en español y esto es una alegría a mayores. Espero sea un gran partido, queremos que el mundo entero disfrute de dos selecciones que aman al fútbol", sentenció.

Fuente: Sport

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