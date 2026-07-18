MUNDIAL 2026
Luis de la Fuente y la primera vez que conoció a Messi: "Le hicimos marcaje individual pero nos metió cuatro goles"
El seleccionador de España recuerda, en la rueda de prensa previa a la final, el día que conoció al astro argentino durante su paso por el Sevilla
Xavi Espinosa
España se juega este domingo la segunda estrella en la camiseta. La selección tiene delante un reto importante: vencer a la argentina de Leo Messi en la Final de la Copa del Mundo. España llega tras vencer a Francia en semifinales en un partido perfecto, mientras que Argentina dejó afuera a Inglaterra en semifinales.
Luis de la Fuente concedió una entrevista a SPORT en la que valoró "el lujo de estar en una final", porque de la Fuente "firmaría llegar por todos los años en una final del campeonato del mundo y perderlo", decía. El seleccionador tiene confianza plena en el equipo y en el encuentro. Tiene a un grupo unido y tiene máxima 'fe' en sus jugaodres.
Imposible de frenar a un supuesto "Messi"
Pero delante tendrá a un jugador que carece de lógica, que por mucho que prepares una estrategia para defenderle, es imparable, y este es Leo Messi. El argentino se enfrentará a España en la final, el mejor jugador del torneo hasta el momento y máximo goleador.
En la rueda de prensa, Luis de la Fuente habló precisamente del estado de forma del argentino y de cómo lo conoció cuando empezó a entrenar. En sus inicios como entrenador, antes de marcharse al Athletic Club, entrenó al Sevilla. "Me pasó una cosa muy graciosa, hablando de Leo Messi. Cuando lo conocí, estaba entrenando en el Sevilla, en categoría división de honor y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, precisamente contra el Barça", empieza contando.
"Me habían hablado de un chico que se llamaba Messi. Y al principio, le hicimos evidentemente un marcaje individual, y en el minuto 70, íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta amarilla al jugador que le estaba marcando, lo cambié y en 15 minutos nos marcó cuatro goles", decía. Luis de la Fuente siempre ha sentido una gran admiración en Leo Messi, aunque sabe que tiene una arma letal que es Lamine Yamal.
En 48 horas, se volverán a ver las caras, aunque con contextos distintos. "El domingo no le vamos a poner marcaje individual. Pero sí que vamos a estar muy atentos de él. Aunque ellos deberán tener mucha atención a nuestros jugadores", cerraba.
Fuente: Sport
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