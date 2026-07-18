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Deporte y ocio

Poeta Quintana, cultura de barrio también contra el calor

La céntrica calle alicantina, cerrada al tráfico, ha albergado este sábado actividades deportivas, de bienestar emocional y ocio infantil

Así ha sido la jornada "Quintana deportiva" en Alicante

Así ha sido la jornada "Quintana deportiva" en Alicante

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Pedro Rojas

Pedro Rojas

Alicante

Cultura de barrio, de pensar primero en quien tributa aquí, en quien pisa las aceras, en quienes mantienen la buena salud del pequeño comercio, el tradicional, el que necesita a sus vecinos para no languidecer sepultado por la pulsión caníbal de los fondos de inversión, y los buitres y los que no tienen corazón. La calle Poeta Quintana se resiste a la conversión en franquicia, en un entorno anónimo, plano, clónico... quiere seguir reconociéndose al verse reflejada en sus escaparates, que, por suerte para la ciudadanía, aún se reivindican a pesar de los pesares.

Una de las actividades programadas en la primera edición de Quintana Deportiva.

Una de las actividades programadas en la primera edición de Quintana Deportiva. / INF

Este sábado, se ha celebrado la primera edición de "Quintana Deportiva", una iniciativa impulsada por la Asociación de Comerciantes Calle Poeta Quintana y Adyacentes y apoyada por la financiación de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante. Seis tramos de este eje comercial, el que se extiende entre General Marvá y Capitán Segarra, han estado ocupados por diferentes actividades gratuitas, destinadas a todos los públicos, que ha comenzado a las 9 de la mañana... y tendrá el doble de éxito en otoño o en primavera.

Cinco horas

Han sido cinco horas intensas, con más participantes congregados en el primer tramo, cuando la temperatura era todavía suave, soportable, pero que ha mantenido el pulso disfrutable hasta las dos de la tarde con diferentes propuestas deportivas, de bienestar emocional y de ocio infantil. La parada de hidratación facilitada por Aguas de Alicante, con bebida fresca para todos los participantes, ha facilitado la presencia de gente a lo largo de toda la mañana.

Participantes en una sesión de zumba realizada en la calle Poeta Quintana de Alicante.

Participantes en una sesión de zumba realizada en la calle Poeta Quintana de Alicante. / INF

Fútbol infantil sobre un campo hinchable con muchos seguidores dando aliento alrededor, clase magistral de cardio y zumba a ritmo de ABBA; de baile callejero y CrossFit con música bien alta y, para recomponer el equilibrio inanimado en víspera de la final del Mundial, sesiones de meditación guiadas por voz con auriculares para cada participante recibida sobre una interminable alfombra arcoíris bastante mullida, todo a la sombra aprovechando la orografía privilegiada de esta calle, siempre activa... y alguna carpa municipal.

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Las responsables de guiar las sesiones de meditación sobre una alfombra arcoíris en Quintana Deportiva.

Las responsables de guiar las sesiones de meditación sobre una alfombra arcoíris en Quintana Deportiva. / INF

Orgullo barrial

Una jornada lúdica y deportiva con tintes familiares, de camaradería entre gente que desea disfrutar de la ciudad, sentir que le pertenece, que no le expulsa, que todavía queda espacio para saberse afortunado a orillas del Mediterráneo, para mostrar con orgullo lo que cada uno es en una capital de acogida en la que hay que potenciar el activismo barrial para no ser reducido solo a un destino para visitantes inmersos en fiestas de despedida de solteros que duran tres días. Hay vida más allá de los disfraces, las camisetas con mensajes irónicos y genitales plastificados en diadema, y mucha transcurre ajena al ruido y al bullicio por la calle Poeta Quintana de Alicante... y adyacentes.

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