La ronda francesa
Pogacar se exhibe en los Vosgos y el Tour enloquece con Seixas
La 14ª etapa del Tour circuló por los Vosgos, en una jornada animada prácticamente con ataques desde el kilómetro 0. La victoria se la llevó de nuevo Tadej Pogacar, con una exhibición en los Vosgos que lo catapultó a su cuarta victoria en la carrera que domina de forma aplastante. Francia enloqueció con la firmeza de Paul Seixas, que aunque no pudo responder a Pogacar sí lo hizo ante Vingegaard. El joven ciclista francés arrebató el jersey blanco a Juan Ayuso por tres segundos y se situó cuarto de la general.
Atención especial merece la etapa de este domingo que finaliza en el durísimo Plateau de Solaison que debuta en el Tour para quedarse como puerto que encierra una enorme dificultad. Se trata de una subida de 11,3 kilómetros con rampas máximas del 9,7 por ciento y una media del 9%; es decir, un puerto durísimo. En el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, nueva denominación del Dauphiné, se impuso Isaac del Toro por delante de Juan Ayuso. Este domingo, previamente, se ascenderán otros dos puertos de tercera y uno de primera (La Croisette).
Más información, en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar
- Dos averías dejan sin luz a 30.000 abonados en Alicante y provocan incidencias por toda la ciudad
- Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
- Una denuncia en San Vicente destapa una trama de falsos alquileres con estafados en varias provincias
- Renfe cambia las reglas para viajar con perro desde Alicante: hasta 40 kilos y asiento junto a la ventanilla
- El gobierno de Barcala anula a última hora una reunión con los operarios que cuestionan los detalles del hallazgo de la Venus de Alicante
- La Fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para el alcalde de Orihuela por fraude fiscal en un juicio visto para sentencia
- Arranca este sábado una edición más de Rock Arena, el festival de heavy metal gratuito de la provincia